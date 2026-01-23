Cum s-ar putea implica România în apărarea Groenlandei. Anunțul lui Nicușor Dan

Uniunea Europeană şi Alianţa Nord Atlantică vor investi în Groenlanda. Este una din concluziile la care au ajuns liderii europeni la reuniunea de urgenţă de ieri de la Bruxelles. Prezent la Consiliul European, preşedintele Nicuşor Dan a avut şi câteva mesaje, şeful statului spune că România este solidară cu Groenlanda, dar pilonul de securitate este la Washington. Totodată, şeful statului s-a consultat cu liderii europeni şi în ceea ce priveşte aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump.

Un subiect pe agenda liderilor europeni a fost legat de tarifele pentru SUA. A fost suspendată intrarea în vigoare a tarifelor cu încă 6 luni, dar dezbaterea va continua în Parlamentul European în perioada următoare.

În ceea ce privește Groenlanda, președintele Nicușor Dan spunea că UE împreună cu NATO intenționează să investească în Apărare pe zona arctică. Întrebat cu ce ar putea să contribuie România, răspunsul lui Nicușor Dan a fost că vom da la schimb poliție aeriană. România a încheiat misiunile de poliție aeriană pe care le-a avut, ultima a fost în Lituania. Urmează niște rotiri și pe zona baltică. La noi, de poliția aeriană se ocupă aliații din NATO, vorbim despre partenerii din Germania.

Un alt subeict pe masa oficialilor reuniți la Bruxelles a fost și Consiliul pentru Pace. Președintele Trump a trimis o invitație către 60 de state pentru a se înscrie în acest Consiliu, printre care și România. Nicușor Dan a declarat că va exista o analiză în perioada imediat următoare pentru a vedea în ce măsură condițiile din acest board nu se suprapun cu cele din carta ONU.

Articolul continuă după reclamă

Participarea României în Consiliul pentru Pace este în analiză, iar președintele a explicat faptul că în primii trei ani țările care se înscriu nu sunt obligate să plătească nimic. Acel miliard de euro vehiculat va fi de plată după al treilea an. Va mai fi un consiliu extraordinar pe competitivitate luna viitoare la Bruxelles.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰