A vrut să afle de pe Facebook ce IQ are, dar s-a trezit că i se golește contul. Cum a scăpat constănțeanul

Atenție la chestionarele aparent inofensive din online. Mai mulți constănțeni au căzut victime unei fraude bancare după ce au accesat pe Facebook un așa-zis test de măsurarea a coeficientului de inteligenţă, care costa un euro. În realitate, fără un consimțământ clar, site-ul accesat le-a retras ulterior câte 30 de euro lunar. 

23.01.2026 , 14:11

Este vorba despre o schemă prin care administratorii mai multor aplicații profită din plin de neatenția utilizatorilor. Concret, ești tentat să aplici pentru că sunt costuri inițiale foarte mici, ulterior primești un e-mail prin care ești înștiințat că timp de 7 zile, această aplicație este gratuită.

Însă, după o săptămână, dacă nu ești atent rămâi abonat automat, iar dacă nu ai apucat să te dezabonezi, te trezești cu banii luați. 

Așa a pățit și un bărbat din Constanța care a declarat că și-a dat seama abia după trei luni că din contul lui au dispărut în jur de 100 de euro. Un alt bărbat a pățit la fel. Singura modalitate de a scăpa a fost să-și își schimbe cardul bancar.

