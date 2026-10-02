Horoscop săptămânal Leu 5-9 octombrie 2026. Atenția ta este atrasă puternic către spațiul căminului, legăturile de familie și consolidarea stabilității tale interioare. Tranzitul prin care Venus își începe retrogradarea aduce la suprafață chestiuni patrimoniale nerezolvate, reparații amânate în locuință sau discuții delicate cu rudele despre proprietăți.

Prin conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion, găsești cuvintele potrivite pentru a pune pe masă subiecte nespuse din trecutul familial. În plus, faptul că Marte se află în sextil cu Uranus îți oferă un val uriaș de vitalitate, optimism social și capacitatea de a mobiliza un grup întreg de prieteni într-o clipită.

BANI: Planul administrării patrimoniului cere rigoare și revizuirea cheltuielilor domestice. Conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion te ajută să renegociezi devizul unei lucrări în casă, să verifici chitanțe vechi sau să reiei discuțiile legate de împărțirea corectă a unor bunuri de familie. În schimb, în activitățile profesionale și de grup, aspectul Marte sextil Uranus lucrează magnific în favoarea ta: inițiezi proiecte colective inovatoare, atragi sponsori deschiși la idei moderne și obții beneficii materiale prin coordonarea fermă a unei echipe.

DRAGOSTE: În sfera afectivă, armonia din cămin depinde de capacitatea ta de a asculta fără să impui reguli stricte. Retrogradarea lui Venus îți cere să ierți o greșeală mai veche a partenerului și să creezi un spațiu de confort emoțional în casă. Energia debordantă conferită de Marte și Uranus te face irezistibil în ochii celuilalt, alungând monotonia din cuplu. Dacă ești singur, implicarea în proiecte colective sau participarea la evenimente alături de prieteni îți poate aduce o întâlnire electrizantă cu o persoană originală care îți împărtășește idealurile.