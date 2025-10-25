Horoscop săptămânal Pești 27-31 octombrie 2025 . Mercur trigon Neptun, cu Neptun aflat în semnul tău, îți oferă intuiție, claritate și o viziune inspirată asupra viitorului.

Marte trigon Jupiter îți aduce curajul să treci la acțiune, poți încheia o etapă dificilă sau poți lua o decizie radicală privind un proiect personal. Când Mercur intră în Săgetător, atenția se mută pe carieră și statut. Totuși, opoziția cu Uranus poate aduce o schimbare neașteptată în program sau o discuție tensionată cu un superior. Este important să rămâi calm și adaptabil.

BANI: Marte trigon Jupiter aduce progres financiar prin efort propriu. Poți primi o recompensă pentru o muncă bine făcută sau o ofertă nouă care aduce stabilitate. Mercur trigon Neptun te face inspirat în gestionarea resurselor, dar opoziția cu Uranus avertizează că o decizie pripită ar putea duce la pierderi. Este recomandat să consulți o persoană de încredere înainte de a investi.

DRAGOSTE: Săptămâna e marcată de comunicare profundă și emoții sincere. Mercur trigon Neptun îți aduce o apropiere reală față de partener, iar Marte trigon Jupiter adaugă pasiune și curajul de a exprima ce simți. Cu Mercur în Săgetător, devii mai direct, dar opoziția cu Uranus poate provoca un conflict de orgolii. Totuși, atmosfera se detensionează complet și simți că ai recâștigat echilibrul în relație.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰