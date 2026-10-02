Horoscop săptămânal Peşti 5-9 octombrie 2026. Pentru tine, perioada aceasta aduce o recalibrare profundă a filozofiilor de viață, a convingerilor etice și a planurilor educaționale.

Tranzitul prin care Venus începe să retrogradeze te îndeamnă să reevaluezi direcțiile spirituale sau să reiei un studiu aprofundat lăsat deoparte. Grație conjuncției dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion, porți conversații pline de miez despre marile valori morale și clarifici documente oficiale sau acte juridice mai vechi. În plan concret, aspectul de Marte sextil Uranus îți aduce o forță de acțiune excelentă în spațiul căminului, ajutându-te să rezolvi o problemă locativă printr-o soluție tehnică ingenioasă.

BANI: În plan administrativ și profesional, conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion te sprijină să finalizezi un litigiu, să recuperezi bani dintr-o colaborare externă sau să obții o certificare profesională care îți va spori valoarea pe piața muncii. În cămin, aspectul Marte sextil Uranus aduce o decizie financiară extrem de inspirată: poți găsi echipamente moderne pentru casă la prețuri reduse sau poți rezolva o reparație casnică urgentă cu economii substanțiale, securizându-ți patrimoniul fără bătăi de cap.

DRAGOSTE: În sfera sentimentală, compatibilitatea intelectuală și sufletească devine pilonul de bază al armoniei. Puteți relua o discuție profundă despre principiile care vă ghidează conviețuirea sau despre planificarea unei călătorii semnificative amânate în trecut. Între timp, acțiunile practice din gospodărie susținute de Marte și Uranus transformă cooperarea zilnică într-un prilej cald de apropiere fizică și emoțională, oferindu-ți siguranța că te poți baza oricând pe sprijinul sincer și necondiționat al partenerului de viață.