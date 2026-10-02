Horoscop săptămânal Rac 5-9 octombrie 2026. Pentru tine, perioada aceasta reactivează pasiuni profunde, creativitatea și dorința sinceră de a te dedica activităților care îți bucură sufletul.

Momentul în care Venus începe mișcarea retrogradă te invită la o introspecție privind modul în care îți trăiești plăcerile și felul în care îți exprimi sentimentele. Concomitent, conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion facilitează conversații captivante despre proiecte artistice amânate, hobby-uri vechi sau educația copiilor. Pe de altă parte, aspectul Marte sextil Uranus acționează ca un motor puternic în planul acțiunilor concrete, aducându-ți o intuiție excelentă și soluții financiare nesperate apărute din surse discrete.

BANI: În plan material, ești chemat să fii calculat și să eviți cheltuielile extravagante pentru distracții de moment. Conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion te ajută să reevaluezi bugetul alocat activităților recreative și să monetizezi un talent creativ pe care l-ai lăsat în plan secund. Concomitent, aspectul de Marte sextil Uranus aduce o deblocare bănească neașteptată: poți încasa o sumă restantă pentru o activitate desfășurată în culise sau poți descoperi o metodă ingenioasă de a-ți crește veniturile prin valorificarea unor resurse ținute în rezervă.

DRAGOSTE: Sectorul iubirii romantice este cel mai intens activat în aceste zile. Retrogradarea lui Venus poate aduce reaprinderea unei vechi scântei afective sau reapariția unei persoane din trecut care dorește să clarifice motivele unei despărțiri. În relațiile stabile, conjuncția din Scorpion te îndeamnă să vorbești deschis despre dorințele tale intime, vindecând distanțele emoționale prin vulnerabilitate autentică. Evită jocurile de putere și suspiciunile legate de fidelitate; sinceritatea dezarmantă va topi orice urmă de îndoială și va aprofunda conexiunea voastră sufletească.