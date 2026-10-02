Horoscop săptămânal Săgetător 5-9 octombrie 2026. Săptămâna te invită la o retragere strategică, discreție și o profundă curățare a vieții de atașamentele care nu îți mai servesc.

Fenomenul prin care Venus începe să retrogradeze îți activează sectorul subconștientului și al secretelor, scoțând la iveală trăiri ascunse sau frici legate de vulnerabilitate. Prin conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion, ai claritatea necesară pentru a înțelege cauzele unor frământări interioare și pentru a le dizolva prin analiză lucidă. În același timp, aspectul Marte sextil Uranus aduce o dinamică excelentă în parteneriatele oficiale, aducând spontaneitate, viziune și acorduri inovatoare.

BANI: În plan profesional, este recomandat să acționezi din umbră și să nu îți dezvălui intențiile înainte de vreme. Conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion favorizează achitarea discretă a unor datorii vechi sau stingerea unor obligații financiare uitate. În afaceri, aspectul Marte sextil Uranus aduce o oportunitate rară: poți semna un acord extrem de avantajos cu un colaborator din altă localitate sau poți rezolva o chestiune contractuală complexă printr-o abordare nonconformistă care impresionează asociații.

DRAGOSTE: Viața afectivă este marcată de trăiri interioare intense, dar puțin expuse lumii exterioare. Retrogradarea lui Venus poate reactiva amintirea unei iubiri secrete sau sentimentul de nostalgie după o poveste nefinalizată corect; este timpul să ierți și să mergi mai departe. În cuplurile solide, aspectul format de Marte cu Uranus aduce o revitalizare spectaculoasă a armoniei: partenerul te surprinde cu o inițiativă spontană, alungând grijile și oferindu-ți motive clare de optimism și bucurie împărtășită în doi.