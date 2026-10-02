Horoscop săptămânal Scorpion 5-9 octombrie 2026

Tranzitul prin care Venus își începe retrogradarea chiar pe semnul tău te invită să îți reevaluezi imaginea, dorințele intime și felul în care te raportezi la propria persoană. În plus, conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion se produce direct pe personalitatea ta, oferindu-ți o minte pătrunzătoare, o intuiție imbatabilă și curajul de a spune adevărul fără menajamente. Totodată, aspectul Marte sextil Uranus aduce o descătușare spectaculoasă în carieră, oferindu-ți soluții ingenioase pentru rezolvarea unor chestiuni financiare mari.

BANI: Profesional și financiar, ai parte de mișcări decisive. Conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion îți permite să renegociezi contracte de muncă pe baza experienței acumulate, cerând respectarea condițiilor promise inițial. În planul afacerilor, aspectul Marte sextil Uranus lucrează direct în favoarea ta: reușești să deblochezi un credit bancar, să atragi un investitor curajos sau să obții fonduri importante printr-o decizie rapidă luată la locul de muncă, consolidându-ți statutul de lider de necontestat.

DRAGOSTE: Magnetismul tău atinge cote uriașe, dar este învăluit într-o aură de mister și introspecție. Retrogradarea planetei Venus în semnul tău te determină să reevaluezi legătura de cuplu și să vezi dacă sentimentele tale mai sunt la fel de autentice ca la început. Poți primi mesaje neașteptate de la o fostă iubire care dorește să reaprindă pasiunea. În relația stabilă, renunță la atitudinile tăioase și arată-i partenerului ce simți cu adevărat; discuțiile profunde purtate în aceste zile vor curăța relația de orice suspiciune toxică.