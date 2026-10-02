Horoscop săptămânal Taur 5-9 octombrie 2026. Relațiile oficiale și parteneriatele de viață sunt puse sub lupă pe parcursul acestei săptămâni. Fenomenul prin care Venus începe să retrogradeze se manifestă direct pe axa legăturilor tale strânse, aducând o încetinire necesară pentru a înțelege ce funcționează și ce trebuie ajustat în raport cu ceilalți.

Totodată, conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion facilitează dezbateri profunde și mature despre promisiuni trecute, contracte sau angajamente morale. În paralel, aspectul format de Marte sextil Uranus îți oferă soluții rapide și inspirate pentru modernizarea căminului, ajutându-te să rezolvi treburi domestice prin metode ingenioase și mobilizare fizică excelentă.

BANI: În sfera profesională și a afacerilor, conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion aduce un prilej excelent pentru a reanaliza clauzele unei asocieri comerciale sau pentru a clarifica neînțelegeri mai vechi cu partenerii de afaceri. Nu semna contracte noi fără să verifici fiecare detaliu scris mărunt. În plan material, aspectul Marte sextil Uranus te sprijină să iei decizii financiare inspirate pentru locuință, valorificând resurse bănești personale într-o achiziție practică ce rezolvă o problemă tehnică din casă și aduce un plus de confort patrimoniului tău.

DRAGOSTE: În plan afectiv, retrogradarea lui Venus cere sinceritate absolută și renunțarea la reproșuri mascate. Dacă au existat răceli sau secrete în căsnicie, conjuncția din Scorpion oferă cadrul ideal pentru o discuție eliberatoare, chiar dacă adevărul poate fi inconfortabil la început. Dacă ești celibatar, o persoană din trecut poate reveni cu dorința de a relua legătura sau de a cere explicații. Folosește armonia adusă de Marte în sextil cu Uranus pentru a crea un spațiu primitor în cămin, bucurându-te de o apropiere caldă, ferită de tensiunile exterioare.