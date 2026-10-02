Horoscop săptămânal Vărsător 5-9 octombrie 2026

Momentul în care Venus își începe retrogradarea te îndeamnă să analizezi realizările din carieră și relațiile cu figurile de autoritate, corectând pașii grăbiți din trecut. Prin conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion, porți negocieri strategice excelente legate de rolul tău public. În același timp, aspectul format de Marte sextil Uranus aduce o explozie de creativitate, pasiune și bucurie în viața personală, oferindu-ți o stare de spirit fermecătoare și multă originalitate.

BANI: Cariera ta beneficiază de oportunități de recalculare profitabilă. Conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion te ajută să renegociezi poziția ta la locul de muncă, să discuți cu un fost angajator despre o colaborare sau să recâștigi un client valoros pierdut anterior. Concomitent, aspectul Marte sextil Uranus generează o oportunitate rară de succes financiar independent: poți atrage un contract bănos printr-o prezentare artistică inedită sau poți monetiza o idee creativă prin intermediul unui parteneriat curajos.

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