Horoscop Scorpion februarie 2026. Februarie este o lună de reconfigurare emoțională profundă, în care se întâlnesc teme legate de familie, stabilitate interioară, creativitate și identitate personală.

Luna Plină de la începutul lunii activează zona carierei și a statutului social, aducând un moment de expunere sau o decizie importantă legată de direcția profesională. Poți simți presiune din partea familiei sau a mediului profesional, fiind nevoit să alegi între nevoile tale personale și așteptările celorlalți. Intrarea lui Mercur și Venus în Pești reactivează zona iubirii, pasiunii și exprimării autentice, dar într-o formă mai sensibilă, mai subtilă. Saturn în Berbec te obligă să fii mai disciplinat în viața de zi cu zi, să îți organizezi mai bine timpul și să îți asumi responsabilitatea pentru sănătatea ta fizică și emoțională. Eclipsa din Vărsător poate marca o schimbare majoră în plan domestic, mutare, renovare sau o clarificare legată de relația cu un părinte.

BANI: Financiar, luna aduce fluctuații și decizii strategice. Pot apărea cheltuieli legate de casă, familie sau investiții pe termen mai lung, cum ar fi o proprietate sau o reparație importantă. Dacă ai o activitate creativă sau un hobby care poate fi monetizat, februarie este o lună bună pentru a testa această direcție, dar fără a forța lucrurile. La locul de muncă, poți primi mai multe responsabilități, însă este important să ceri clarificări legate de recompensă. Spre finalul lunii, poți decide să renunți la o sursă de venit instabilă și să te concentrezi pe ceva mai sigur.

DRAGOSTE: Viața sentimentală este intensă, profundă și uneori copleșitoare. În cuplu, se reactivează teme legate de intimitate, încredere și loialitate. Pot ieși la suprafață dorințe neexprimate sau nemulțumiri vechi. Este o perioadă excelentă pentru reconectare emoțională, dacă există disponibilitate de ambele părți. Pentru cei singuri, există șanse de a trăi o poveste de dragoste intensă, cu o puternică componentă emoțională, dar care te poate provoca să îți confrunți propriile frici legate de abandon sau control.

