Horoscop Taur februarie 2026. 

Februarie te obligă să îți regândești poziția în raport cu viitorul tău social și profesional, dar nu prin acțiuni bruște, ci prin clarificări interioare care devin vizibile treptat. Luna Plină de la începutul lunii activează zona familiei și a vieții private, aducând posibile tensiuni legate de locuință, părinți sau o decizie legată de stabilitate. Este posibil să simți că mediul în care te afli nu te mai susține emoțional sau că trebuie să faci o schimbare legată de spațiul tău de viață. Intrarea lui Mercur și Venus în Pești mută accentul spre prieteni, proiecte de viitor și planuri pe termen mediu, dar cu o tentă emoțională puternică. Momentul de cotitură al lunii este intrarea lui Saturn în Berbec, care deschide o etapă de retragere strategică: mai puțină expunere, mai multă muncă în culise. Eclipsa din Vărsător poate aduce o schimbare clară de statut sau o decizie profesională care te scoate dintr-o direcție veche și te forțează să te redefinești.

BANI: Pot apărea cheltuieli legate de casă, reparații, mutări sau sprijin financiar oferit unui membru al familiei. De asemenea, pot exista întârzieri sau blocaje temporare legate de un proiect profesional care depinde de aprobări externe. Nu este indicat să te bazezi pe bani promiși sau pe bonusuri care nu sunt confirmate oficial. Partea bună este că ai șansa să îți consolidezi poziția financiară printr-o colaborare sau printr-un proiect de grup, mai ales dacă este legat de un domeniu creativ, artistic sau de ajutorare. Spre finalul lunii, poți lua o decizie fermă de a renunța la o sursă de venit instabilă în favoarea uneia mai sigure, chiar dacă mai puțin spectaculoasă pe moment.

DRAGOSTE: Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre viitor, planuri comune sau diferențe de viziune legate de prieteni, stil de viață sau obiective. Unii Tauri pot simți că partenerul nu îi susține suficient sau că relația a devenit prea previzibilă. Pentru cei singuri, există șanse mari să cunoști pe cineva prin intermediul prietenilor sau într-un context de grup, însă este important să nu proiectezi prea repede așteptări nerealiste. După mijlocul lunii, emoțiile se adâncesc, iar nevoia de conexiune autentică devine mai importantă decât validarea socială.

