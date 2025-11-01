Cât plătesc clienţii pentru o şedinţă foto cu tema Crăciunului cu două luni înaintea sărbătorii

Magia Crăciunului a început cu mult înainte de luna decembrie. Încă din vară, fotografii construiesc povești de iarnă în case închiriate special pentru ședințele foto de sărbători. Trenuri spre Polul Nord, ateliere ale Moșului, brazi uriași și lumini calde – totul meșterit manual si pregătit la milimetru. Investițiile in decorurile spectaculoase sunt de cateva mii de euro, dar rezultatul merită.

Celebrul tren spre Polul Nord a oprit într-o sufragerie de la etajul 2 al unui bloc din Timișoara. E locul unde Răzvan Viționescu a dat frâu liber imaginației. E fotograf, dar pentru decorul perfect de Crăciun s-a transformat în arhitect, tâmplar, electrician și chiar scenograf.

"Nu este doar de decor, chiar e util. Adică oamenii pot urca pe el să se fotografieze, asta e piesa de rezistenţă. Copiii se pot juca cu clopoţelul ", spune Răzvan Viţionescu.

Totul a fost proiectat milimetric. A lipit, a tăiat, a vopsit și a căutat zile întregi materialele potrivite. Simple, dar cu efect maxim. Rezultatul e un univers care pare desprins dintr-unul din filmele sale preferate - Polar Express şi Regatul de gheaţă.

3.000 de euro a investit Razvan în decorurile de anul acesta, la care se adauga încă 1.000 de euro chiria apartamentului.

"Sincer nu am făcut faţă, deja s-au ocupat peste 70% din locuri în doar două zile", mai spune el.

Clientii plătesc 550 de lei pentru o şedinţa foto şi primesc între 40 şi 60 de fotografii în toate cele 3 decoruri.

Un business similar a demarat şi Medana Ilieşi. A închiriat o casă cu 1.800 euro, apoi a investit încă 5.000 euro în decoruri spectaculoase.

"Prin august am început să achiziţionăm tot felul de produse pentru Crăciun. Programările au început din septembrie şi până la sfârşitul lunii aveam deja 100", spune ea.

În "atelierul" ei, preţul unei şedinte foto de Craciun în cele 4 decoruri începe de la 450 de lei.

