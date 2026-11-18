A vrut să scape de treburile casnice şi a ajuns la 10 ani să aibă propria afacere. Nora a devenit o adevărată regină a slime-ului. Totul a început în urmă cu doi ani, când le-a cerut părinților să îi împrumute bani pentru a cumpăra materialele necesare preparării slime-ului, de care era foarte pasionată.

"A pus totul într-o geantă și a început să bată din ușă în ușă în cartierul nostru. Noi o urmăream. Eram îngrijorată că nu va vinde nimic și mă gândeam că va trebui să o consolăm, dar s-a întors după 30 de minute cu 100 de dolari în buzunar. Eu și soțul meu ne-am gândit: Uau, poate că este ceva serios", a povestit mama ei, Karly, potrivit Il Messaggerio.

Așa a luat naștere Bee Kind Slimes, o afacere căreia fetița îi dedică aproximativ 10-15 ore pe săptămână și prin intermediul căreia a organizat peste 50 de petreceri aniversare în ultimul an.

Cum a transformat Nora o pasiune într-o afacere

"La început, oamenii cumpărau de la ea pentru că era o fetiță drăguță care apărea la ușa lor. Apoi ne-a întrebat dacă poate vinde și pe rețelele sociale. De acolo a început totul: cineva ne-a contactat și ne-a întrebat dacă vrem să participăm la o piață a producătorilor locali, apoi am fost invitați la un eveniment de Crăciun. Nora a început să își vândă slime-ul online și să organizeze petreceri aniversare. Acum învățăm chiar și alte familii cum să înceapă o afacere cu slime. Într-o zi, am văzut pe Facebook Marketplace un cărucior pliabil pentru mezeluri și ne-a venit ideea să proiectăm unul pentru slime. Acum îl putem transporta cu ușurință la evenimente și petreceri, iar experiența este mult mai interactivă”, explică Karly.

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Copiii adoră să aleagă culoarea slime-ului și pot adăuga mici pandantive și decorațiuni artificiale. "Fiecare slime este unic, ceea ce face activitatea foarte distractivă și mai puțin solicitantă pentru noi. Bee Kind Slimes este, deocamdată, o activitate cu program redus pentru Nora, care presupune producerea, ambalarea și vânzarea slime-ului. În prezent, dedică afacerii aproximativ 15 ore pe săptămână, dar în perioada sărbătorilor de Crăciun numărul orelor va crește", mai povestește mama ei.

Cu primele câștiguri, Nora a reușit chiar să obțină finanțare pentru achiziționarea unui mixer industrial, care îi permite să producă o cantitate mult mai mare de slime.

"Acum poate produce de zece ori mai mult slime decât înainte. Totuși, este încă un copil. O parte importantă a acestei activități constă în a înțelege cum să o ajutăm să învețe și să se dezvolte fără să o supunem unui stres prea mare, pentru că este ceva ce facem împreună, de plăcere”, mai spune Karly.

Cum a învățat fetița să economisească bani

Pasiunea pentru slime a ajutat-o pe Nora să înțeleagă și importanța banilor.

"Înainte să înceapă afacerea, Nora primea o alocație săptămânală de 10 dolari. Fugea imediat la magazin să își cumpere o jucărie. Acum primește 100 de dolari pe lună, dar trebuie să aștepte până la sfârșitul lunii pentru a-i primi. Acest lucru a determinat-o să se gândească mai bine la modul în care vrea să își cheltuiască banii și să ia în considerare economisirea. Acum sunt perioade în care cheltuiește foarte puțin sau chiar deloc din banii de buzunar​", povestește mama.

Pentru Karly, această experiență înseamnă mult mai mult decât succesul unei mici afaceri.

"Pentru mine, nu a fost niciodată vorba doar despre slime, ci despre a o învăța lucruri care îi vor fi utile toată viața. Dacă această activitate o ajută în vreun fel pe Nora, o pregătește pentru viața de adult și o învață să fie bună cu ceilalți, atunci merită".