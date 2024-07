Comoara găsită într-o pungă de plastic. S-a vândut imediat cu peste 20 de milioane de euro

Tabloul intitulat "Riposo durante la fuga in Egitto" ("Odihnă în timpul fugii în Egipt"), pictat în 1510, când maestrul veneţian avea vârsta de 20 de ani, s-a vândut la sediul din Londra al casei de licitaţii Christie's.

Opera de artă a fost furată în 1995 din camera de desen de la Longleat House din Wiltshire, reşedinţa marchizilor de Bath şi totodată primul parc safari din afara Africii, însă a fost recuperată şapte ani mai târziu, fără ramă şi rulată într-o pungă de plastic, într-o staţie de autobuz din Londra. Licitaţia de marţi a stabilit totodată un nou record mondial de preţ pentru o lucrare a pictorului Tiţian, au precizat reprezentanţii casei Christie's.

Comoara dintr-o pungă de plastic

Lordul Bath, care i-a succedat tatălui său ca marchiz de Bath în 2020, moştenind totodată domeniul Longleat, a spus că acest tablou are "o istorie extraordinară". Tabloul, care o prezintă pe Fecioara Maria legănându-l pe pruncul Isus sub privirile lui Iosif, are o lăţime de 60 de centimetri şi a fost pictat pe un cadru din lemn.

Pictura a avut mulţi proprietari de-a lungul anilor, inclusiv împăratul austriac Iosif al II-lea, înainte de a fi expusă la Palatul Belvedere din Viena. Trupele franceze au furat tabloul în 1809 pentru a face parte din Muzeul Napoleon, creat de familia Bonaparte.

A fost deţinut ulterior de un proprietar scoţian, înainte de a fi cumpărat de cel de-al patrulea marchiz de Bath în 1878 la o licitaţie organizată de casa Christie's. După ce a fost furat în 1995, tabloul a fost recuperat în 2002 de un fost detectiv de la Scotland Yard, Charles Hill, după ce autorităţile britanice au anunţat o recompensă de 100.000 de lire sterline pentru orice informaţie legată de această operă de artă.

S-a vândut cu 20,7 milioane de euro

Detectivul Charles Hill a contribuit şi la recuperarea celebrului tablou "Ţipătul", pictat de Edvard Munch, după ce acesta fusese furat în 1994, precum şi a altor opere de artă faimoase. Înainte de organizarea licitaţiei, Andrew Fletcher, directorul departamentului de Vechi Maeştri din cadrul casei Christie's, a spus că aceasta este cea mai importantă lucrare a lui Tiţian care ajunge pe piaţa licitaţiilor "în mai mult de o generaţie".

Tabloul a avut un preţ estimativ cuprins între 15 milioane şi 20 de milioane de lire sterline (17,7 milioane - 23,6 milioane de euro).

