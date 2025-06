Video De unde a pornit trendul păpuşilor Labubu. Cea mai ieftină costă 70 de lei

Este mic, pufos, și are un zâmbet care nu te poate lăsa indiferent. Şi are şi un nume: Labubu. Dacă încă nu l-ai văzut în feedul tău, e doar o chestiune de timp. Şi nu, nu este doar pentru doamne, chiar dacă am fi tentaţi să credem asta.