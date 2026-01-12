Antena Meniu Search
Video Adolescentul care a murit ars de viu era singur acasă. Tatăl plecase la muncă

Pompierii chemaţi să stingă incendiul izbucnit într-o localitate de lângă Braşov au făcut o descoperire cumplită. În casa cuprinsă de flăcări au găsit trupul fără viaţă al unui adolescent. 

de Claudiu Loghin

la 12.01.2026 , 14:36

Cauza incendiului este în curs de investigare la acest moment, din informaţiile de la faţa locului rezzultă că băiatul de 16 ani a rămas singur acasă, tatăl lui era plecat de aseară la muncă.

Singur acasă

Alerta s-a dat în jurul orei 6, când mai mulţi vecini au văzut că este incendiu la această locuinţă. La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă trei echipaje cu autospeciale cu apă şi spumă ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, un echipaj al serviciului voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, o ambulanţă SMURD şi o autoscară.

Pompierii militari şi voluntarii au făcut tot ce au putut pentru salvarea vieţii băiatului, dar din păcate acest lucru nu a fost posibil. Incendiu a fost limitat, însă pagubele sunt mari, iar acum anchetatorii trebuie să stabilească cum s-a ajuns la această dramă. 

