Descoperire rară în Franţa: unde a fost găsit un tablou de Rubens despre care se credea că a dispărut din 1613
Un tablou al celebrului pictor Pierre Paul Rubens (1577-1640), care se credea dispărut din 1613, a fost regăsit la Paris într-un hotel particular, a declarat miercuri licitatorul care a făcut această descoperire.
"Este o capodoperă, un Hristos pe cruce, pictat în 1613, care dispăruse şi pe care l-am regăsit în septembrie 2024 în timpul inventarierii şi vânzării unui hotel particular din arondismentul 6 din Paris", a declarat pentru AFP Jean-Pierre Osenat, preşedintele casei de licitaţii cu acelaşi nume, care va scoate tabloul la licitaţie în 30 noiembrie.
"Este o descoperire extrem de rară şi inedită, care va marca cariera mea de comisar de licitaţii", a adăugat el, potrivit news.ro.
"A fost pictat de Rubens la apogeul talentului său şi a fost autentificat de profesorul Nils Büttner", specialist în arta germană, flamandă şi olandeză din secolele XV-XVI şi preşedinte al Rubenianum, un organism situat în Anvers, lângă fosta casă-atelier a lui Rubens, şi însărcinat cu studiul operei sale, potrivit lui Osenat.
"Eram în grădina lui Rubens şi mă plimbam în timp ce comitetul de experţi delibera asupra autenticităţii tabloului, când m-a sunat să-mi spună: Jean-Pierre, avem un nou Rubens!", a povestit el cu emoţie.
"Este începutul picturii baroce, Hristos răstignit este reprezentat, izolat, luminos şi detaşându-se puternic pe un cer întunecat şi ameninţător. În spatele fundalului stâncos şi verde al Golgotei, apare o privelişte care arată Ierusalimul iluminat, dar aparent sub o furtună", a detaliat el.
Acest tablou "este o adevărată mărturisire de credinţă şi un subiect preferat pentru Rubens, protestant convertit la catolicism", a continuat Osenat, precizând că opera se află într-o "stare foarte bună" de conservare.
Urmele sale au fost regăsite pornind de la o gravură şi a fost autentificată în urma unei "lungi anchete şi a unor examinări tehnice, precum radiografii şi analiza pigmenţilor", a precizat licitatorul.
Deşi pictorul a realizat numeroase tablouri pentru Biserică, această capodoperă, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, era probabil destinată unui colecţionar privat. A aparţinut pictorului academic din secolul al XIX-lea William Bouguereau, apoi proprietarilor hotelului particular parizian în care a fost găsită.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰