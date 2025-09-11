Descoperire rară în Franţa: unde a fost găsit un tablou de Rubens despre care se credea că a dispărut din 1613

Un tablou al celebrului pictor Pierre Paul Rubens (1577-1640), care se credea dispărut din 1613, a fost regăsit la Paris într-un hotel particular, a declarat miercuri licitatorul care a făcut această descoperire.

"Este o capodoperă, un Hristos pe cruce, pictat în 1613, care dispăruse şi pe care l-am regăsit în septembrie 2024 în timpul inventarierii şi vânzării unui hotel particular din arondismentul 6 din Paris", a declarat pentru AFP Jean-Pierre Osenat, preşedintele casei de licitaţii cu acelaşi nume, care va scoate tabloul la licitaţie în 30 noiembrie.

"Este o descoperire extrem de rară şi inedită, care va marca cariera mea de comisar de licitaţii", a adăugat el, potrivit news.ro.

"A fost pictat de Rubens la apogeul talentului său şi a fost autentificat de profesorul Nils Büttner", specialist în arta germană, flamandă şi olandeză din secolele XV-XVI şi preşedinte al Rubenianum, un organism situat în Anvers, lângă fosta casă-atelier a lui Rubens, şi însărcinat cu studiul operei sale, potrivit lui Osenat.

Articolul continuă după reclamă

"Eram în grădina lui Rubens şi mă plimbam în timp ce comitetul de experţi delibera asupra autenticităţii tabloului, când m-a sunat să-mi spună: Jean-Pierre, avem un nou Rubens!", a povestit el cu emoţie.

"Este începutul picturii baroce, Hristos răstignit este reprezentat, izolat, luminos şi detaşându-se puternic pe un cer întunecat şi ameninţător. În spatele fundalului stâncos şi verde al Golgotei, apare o privelişte care arată Ierusalimul iluminat, dar aparent sub o furtună", a detaliat el.

Acest tablou "este o adevărată mărturisire de credinţă şi un subiect preferat pentru Rubens, protestant convertit la catolicism", a continuat Osenat, precizând că opera se află într-o "stare foarte bună" de conservare.

Urmele sale au fost regăsite pornind de la o gravură şi a fost autentificată în urma unei "lungi anchete şi a unor examinări tehnice, precum radiografii şi analiza pigmenţilor", a precizat licitatorul.

Deşi pictorul a realizat numeroase tablouri pentru Biserică, această capodoperă, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, era probabil destinată unui colecţionar privat. A aparţinut pictorului academic din secolul al XIX-lea William Bouguereau, apoi proprietarilor hotelului particular parizian în care a fost găsită.

