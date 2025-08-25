În acest weekend, mii de oameni s-au adunat în inima județului Hunedoara pentru a celebra una dintre cele mai îndrăgite sărbători locale: Festivalul Pădurenilor. Iar tradiţiile, bineînţeles, nu aveau cum să lipsească. Cântecele au răsunat pe uliţele satelor, iar straiele populare au fost purtate cu mândrie de fiecare participant.

E doar o parte din atmosfera de care s-au bucurat sute de localnici şi turişti, la festivalul Pădurenilor din Hunedoara. Jocul şi voia bună au fost, cu adevărat, la ele acasă.

"Festivalul Pădurenilor este, aşa cum ştie cred destul de multă lume, un festival de suflet al acestor locuri. A ajuns iată la o ediţie cu număr important. În dealul Cornetului cred că pădurenii, şi nu doar pădurenii şi-au dorit de fiecare dată să fie prezenţi aşa cum ştim, la sfârşitul lui august pentru un eveniment cu totul şi cu totul aparte", a declarat Ciprian Roman, organizator.

Îmbrăcaţi în straie populare, cu toţii s-au bucurat de tradiţiile româneşti, păstrate cu sfinţenie de generaţii întregi. "Îmi place tradiţia, îmi place portul şi portul nostru nu poate fi egalat cu alt port din alte zone. Noi dacă nu avem catrinţe, ie, cîmaşă sau batic, nu ai cu ce să înlocuieşti", crede o femeie.

"Mi-au transmis o stare foarte bună, o stare de veselie, o stare de bucurie. Mi-au transmis să duc cu mândrie portul nostru mai departe, din generaţie în generaţie şi sunt mândră de acest port şi de ţara de unde provin", spune o fetiţă.

Festivalul Pădurenilor din Dealul Cornetului este considerat unul dintre cele mai longevive evenimente culturale zonă.

