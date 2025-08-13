Iepuri mutanţi, descoperiţi în SUA. Le-au apărut mai multe excrescențe pe cap sub formă de coarne

Descoperire şocantă în Fort Collins, Colorado, Statele Unite. Au apărut iepuri care au excrescențe negre care arată ca niște coarne şi care cresc în jurul gurii și pe cap.

Se pare că acesta este un rezultat al virusului cunoscut sub numele de papiloma Shope, care provoacă tumori la animale. Deși aspectul acestor tumori poate semăna cu tentaculele, ele nu sunt periculoase pentru oameni sau animale de companie. Cu toate acestea, ele pot interfera cu capacitatea iepurilor de a se hrăni, ducând la moartea lor din cauza malnutriției în unele cazuri, scrie Nexta.

Iepuri mutanţi în SUA

Departamentul de Parcuri și Faună Sălbatică din Colorado (CPW) spune că nu sunt cazuri izolate. Virusul se transmite prin mușcături de insecte, care sunt mai active în lunile mai calde. Mușcăturile răspândesc boala virală și provoacă creșterea tumorilor maligne la iepuri.

Articolul continuă după reclamă

CPW spune că nu există nicio amenințare de transmitere la animalele de companie, dar avertizează totuși locuitorii să fie atenți. „Nu sunt motive de îngrijorare evidentă pentru proprietarii de animale de companie, am spune doar să țină cont de aceste principii pentru fauna sălbatică atunci când le scoateți afară: Țineți-le în lesă, țineți-le departe de animalele sălbatice pentru orice eventualitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al CPW, Kara Van Hoose, potrivit kdvr.com.

CPW a mai spus că iepurii pot lupta singuri împotriva virusului, mai grav este atunci când excrescențe le acoperă ochii sau le afectează capacitatea de a mânca.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰