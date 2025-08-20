La doar 22 de ani, o studentă din București se laudă cu o inovație care ar putea schimba felul în care ne îngrijim sănătatea. Teodora-Otilia Alexiu a creat o băutură probiotică recunoscută internațional și s-a înscris recent în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Studentă în anul I la master, Teodora-Otilia Alexiu a reușit să transforme pasiunea pentru cercetare într-un produs premiat la competiții naționale și internaționale. "Sonata" este o băutură probiotică obținută pe baza fermentației de Kombucha, brevetată de OSIM. Licoarea ajută la sănătatea colonului și a sistemului imunitar.

O invenție născută din probleme personale de sănătate

"Cercetarea a început de la problemele mele personale, legate de gastrită, balonare, constipație, diaree cronică, spre exemplu. Adică toate patologiile ce se găsesc la nivel de microbiotă, colon. Pentru a oferi publicului larg, de asemenea, o soluție viabilă, totodată, pentru problemele de sănătate, de la nivelul colonului", a povestit Otilia Alexiu, cercetătoare.

Inovația a adus tinerei recunoaștere la saloane de inventică, unde a obținut medalii de aur și trofee importante. Produsul său s-a clasat pe locul al doilea în etapa națională a competiției Ecotrophelia Europe, una dintre cele mai prestigioase din industria alimentară.

Ingredientul "secret" din băutura brevetată

"Produsul Sonata este, cu alte cuvinte, produsul final. Deci avem o marcă înregistrată cu un potențial foarte mare pe piață. Și da, această invenție a obținut toate diplomele și medaliile la toate simpozioanele naționale și internaționale de inventică. Practic, baza este cu totul schimbată la nivel național, pot spune, chiar și internațional nu există o băutură probiotică pe baza fermentației de kombucha cu suc de măr", a adăugat Otilia.

Profesorii şi coordonatorii Otiliei spun că tânăra este un exemplu pentru generația ei.

"Are o curiozitate extraordinară şi stilul ei de a rezolva lucrurile, de a rezolva logic, cred că au contribuit enorm de mult la ceea ce vedeţi", a transmis Laura Dinu, coordonatorul Otiliei.

Planurile de viitor

"Noi încercăm să îi motivăm pe toţi studenţii noştri să meargă pe această cale, care este utilă nu doar pentru omenire ci şi pentru dezvoltarea de noi produse funcţionale", a subliniat şi Paul Popescu, prodecan al Facultăţii de Biotehnologii, Bucureşti.

Momentul preferat al Teodorei rămâne însă unul simplu. Sunetul care marchează finalul muncii sale.

Recent, tânăra s-a înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și vrea să-și dedice cariera studierii microbiotei și a legăturii acesteia cu bolile autoimune - domeniu care ar putea oferi soluții la unele dintre cele mai mari provocări ale medicinei moderne.

