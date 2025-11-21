Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Locul inedit unde poţi să mănânci sarmale şi mici în timp ce admiri aurora boreală

Iubitorii mâncării tradiţionale moldoveneşti se pot bucura de preparate ca la mama acasă într-un restaurant aflat într-un colţ inedit al Statelor Unite, unde aurora boreală luminează cerul aproape în fiecare noapte. Este vorba despre Soba, un restaurant moldovenesc alfat în oraşul Fairbanks, aflat în inima statului Alaska. 

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 11:23
Locul inedit unde poţi să mănânci sarmale şi mici în timp ce admiri aurora boreală Locul inedit unde poţi să mănânci sarmale şi mici în timp ce admiri aurora boreală - ProfiMedia/sobarestaurant.com

Soba este un restaurant înfiinţat de un cuplu de moldoveni veniţi în Statele Unite în 2009. În meniul localului se găsesc preparate tradiţionale precum mămăligă, plăcintă, sarmale şi Cuşma lui Guguţă. De asemenea, restaurantul are în meniu atât vinuri Purcari şi Cricova, cât şi compot.

"Știam de la început că aceasta este cea mai potrivită comunitate pentru a ne îndeplini Visul American. Prin muncă asiduă și ambiție, în 2018 am deschis restaurantul visurilor noastre, care ne permite să împărtășim rețete, tradiții și cultura din Moldova până în Alaska Interioară" se arată pe site-ul restaurantului.

Restaurantul se laudă cu ingrediente proaspete şi de înaltă calitate, atmosferă plăcută şi muzică live. Judecând după recenziile de pe site, atât americanii, cât şi imigranţii din România şi Republica Moldova sunt încântaţi de preparatele servite şi, în ciuda faptului că restaurantul este deseori aglomerat, aşteptarea "merită din plin".

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

restaurant sua alaska
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Inedit » Locul inedit unde poţi să mănânci sarmale şi mici în timp ce admiri aurora boreală