Locul unde primești până la 20.000 de euro ca să te muți: "Ultimul copil s-a născut aici acum 10 ani"

Una dintre cele mai frumoase insule din lume, aflată în topul destinaţiilor preferate de români, se confruntă cu o criză demografică fără precedent. Satele rămân fără copii, iar autoritățile oferă locuințe la preț simbolic și subvenții pentru cei care se mută acolo. În ciuda stimulentelor, tot mai multe comunități riscă să dispară, iar apelurile disperate pentru repopulare nu dau rezultatele sperate.

Insula Sardinia are în prezent 1,57 milioane de locuitori, în scădere față de 1,64 milioane în urmă cu trei decenii. Peste jumătate din populație trăiește în cele două mari centre urbane, în timp ce satele mici se golesc treptat, informează Politico.

Principala problemă este scăderea natalității. Italia are una dintre cele mai mici rate de fertilitate din Uniunea Europeană, 1,18 copii per femeie, iar Sardinia înregistrează cel mai mic nivel din țară, de 0,91 copii. Pentru stabilitatea demografică, ar fi nevoie de o medie de 2,1 copii.

"Ultimul copil s-a născut aici acum 10 ani", spune Maria Anna Camedda, primarul din Baradili, cel mai mic sat al insulei, cu doar 76 de locuitori.

Stimulente financiare pentru cei care se mută

Pentru a atrage noi rezidenți, autoritățile regionale oferă: până la 15.000 de euro pentru cumpărarea sau renovarea unei locuințe, 20.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri locale, dar şi un ajutor lunar de 600 de euro pentru primul copil și 400 de euro pentru fiecare următor, până la vârsta de 5 ani.

Aceste măsuri se adaugă programelor locale, precum celebrele case la 1 euro oferite de unele municipalități, printre care și Ollolai.

Chiar și așa, numărul străinilor stabiliți în Sardinia este redus: 52.000 de persoane, adică doar 3,3% din populație, mult sub media națională de 8,9%. Țările de origine cele mai frecvente sunt România, Senegal, Maroc, China și Ucraina.

În 2022, numărul noilor rezidenți străini nu a compensat nici măcar un sfert din pierderea populației din acel an.

Sate fără școli și servicii

Guvernul italian, condus de Giorgia Meloni, a aprobat recent intrarea a 500.000 de muncitori străini în următorii trei ani, însă declinul din zonele rurale rămâne accentuat.

În Baradili, școala primară a fost închisă în urmă cu peste 30 de ani. Cei 15 copii de atunci învățau într-o singură clasă, cu vârste între 6 și 10 ani.

Astăzi, elevii sunt transportați zilnic cu autobuzul către alte sate. Accesul la licee sau spitale este dificil, acestea fiind la peste 30 de kilometri distanță.

Guvernul italian a recunoscut în Planul Național Strategic pentru Zonele Interne că unele localități nu mai pot inversa declinul, dar nici nu pot fi abandonate. Propunerea a fost criticată de Biserica Catolică, care a acuzat statul că acceptă "moartea lentă" a satelor.

Poveştile celor care au ales să se mute în Sardinia

În timp ce mulți tineri pleacă spre orașe mari, unii străini aleg să se stabilească în satele insulei.

Ivo Rovira, un fotograf spaniol, a descoperit satul Armungia din întâmplare și a decis să se mute acolo. A cumpărat o casă veche, a renovat-o și a deschis un mic restaurant.

"Nu ne simțim nomazi digitali; suntem adevărați locuitori ai satului", spune el.

Bianca Fontana, o australiancă cu origini italiene, s-a mutat în Nulvi, unde a cumpărat o locuință și vorbește pe canalul său de YouTube despre viața într-un sat sard, granturile pentru renovări și vinurile locale.

Există și localnici care se întorc. Marcello Contu, plecat în tinerețe din Sardinia, a revenit în satul Bidonì pentru a produce brânzeturi vegane artizanale.

"Izolarea geografică aduce provocări, dar și timp, spațiu și relații autentice, lucruri pe care marile orașe le-au pierdut", afirmă el.

Case la 1 euro, dar cu provocări

Satul Ollolai a devenit faimos prin proiectul său de locuințe la 1 euro, lansat în 2016. Peste 100.000 de persoane și-au exprimat interesul, însă doar câteva familii au reușit să cumpere efectiv o casă, din cauza birocrației și a costurilor mari de renovare.

Populația localității a scăzut de la 1.300 la 1.150 de locuitori, în ciuda proiectului.

Potrivit profesoarei Anna Maria Colavitti, de la Universitatea din Cagliari, aceste inițiative nu sunt suficiente: "Casele la 1 euro sau stimulentele pentru nașteri nu pot, singure, opri depopularea".

Primarul Francesco Columbu rămâne însă optimist: "Ollolai nu va dispărea ușor. Avem o calitate a vieții mai bună și suntem la o oră de unele dintre cele mai frumoase plaje din lume".

În ciuda eforturilor, multe sate din Sardinia se confruntă cu un viitor incert. Deși ofertele sunt atractive, lipsa serviciilor, izolarea și perspectivele economice limitate îi țin pe mulți departe.

Pentru unii, însă, liniștea, comunitatea și peisajele spectaculoase rămân argumente irezistibile pentru a începe o nouă viață pe insulă.

