Un fost jucător de fotbal american a rezolvat o problemă de matematică veche de 30 de ani. Cine e John Urschel

A renunţat la cariera din NFL pentru matematică, iar acum, la aproape zece ani de la retragere, fostul jucător al echipei Baltimore Ravens, John Urschel, a reuşit să rezolve o problemă matematică veche de aproximativ 30 de ani. Astăzi profesor la Massachusetts Institute of Technology (MIT), Urschel a demonstrat că o metodă esenţială pentru calculele realizate de computere poate funcţiona în condiţii despre care matematicienii aveau îndoieli de decenii.

După ce a părăsit NFL-ul în 2017, fostul jucător al echipei Baltimore Ravens, John Urschel, a decis să devină matematician. Şi după aproape zece ani petrecuţi în lumea numerelor, a reuşit chiar să rezolve o problemă care data din anii ’90, scrie News.ro.

Cariera lui John Urschel ca jucător de fotbal american, după absolvirea Universităţii Penn State, nu era ceva care, în mod normal, ar fi ajuns pe prima pagină a ziarelor. Era un guard promiţător în linia ofensivă, selectat în runda a şasea de către Baltimore Ravens în 2014, şi a fost titular în aproximativ 13 meciuri în primii săi ani în ligă.

Şi totuşi, atât în Baltimore, cât şi dincolo de graniţele oraşului, a devenit o figură remarcabilă din alt motiv: în 2016, s-a înscris la un program de doctorat în matematică la MIT, în timp ce juca fotbal american cu normă întreagă şi se confrunta în fiecare săptămână cu jucători masivi.

Articolul continuă după reclamă

Urschel s-a retras din NFL în 2017 pentru a se concentra pe activitatea academică, invocând şi îngrijorări legate de leziunile la cap şi de CTE. Deşi a stat departe de lumina reflectoarelor timp de aproape un deceniu, nu a stat degeaba.

A făcut doctoratul la MIT în timp ce juca în NFL

A fi jucător în NFL presupune antrenamente zilnice, şedinţe şi sesiuni de pregătire fizică - fără a mai menţiona deplasările, meciurile şi obligaţiile faţă de presă. Şi, ceea ce este esenţial, programul de doctorat de la MIT nu este tocmai o "şcoală de seară". De la doctoranzii de la MIT se aşteaptă să studieze cu normă întreagă şi să se dedice celui care este considerat pe scară largă unul dintre cele mai bune programe din lume.

Urschel a fost chiar nevoit să ascundă de echipa sa faptul că era înscris la programul de doctorat pe parcursul sezonului 2016. Se pare că a reuşit să facă toate cursurile de doctorat în intervalul dintre meciurile de duminică şi antrenamentele de marţi dimineaţă, ceea ce este absolut impresionant.

După pensionare, s-a putut dedica în totalitate studiilor şi adevăratelor sale pasiuni. Ştirile recente sugerează că acest lucru a dat roade, ducând la o descoperire majoră.

Descoperirea sa, publicată recent în articolul "On the Growth Factor of Random Matrices" ("Despre factorul de creştere al matricilor aleatorii"), se referă la eliminarea gaussiană. Este o metodă rapidă şi sistematică prin care computerele rezolvă ecuaţii cu milioane de variabile şi care stă la baza algoritmilor din spatele rezultatelor căutărilor noastre, a prognozelor meteo, a ingineriei, a modelelor financiare şi a multor altor domenii.

Totuşi, de aproximativ 30 de ani, matematicienii bănuiau că eliminarea gaussiană ar putea scăpa de sub control şi ar putea produce rezultate eronate la scări din ce în ce mai mari. Un coleg matematician, Nick Trefethen, susţinuse cu ani în urmă că matematica ar funcţiona, dar nimeni nu putea dovedi acest lucru.

Urschel tocmai a făcut asta.

Profesor la MIT şi o personalitate importantă în domeniul matematicii

Urschel nu este primul sportiv profesionist promiţător care a renunţat la bani şi faimă pentru o vocaţie mai înaltă.

Myron Rolle a fost un fundaş de fotbal american selecţionat în echipa All-American la Florida State şi a fost ales în draft de către Tennessee Titans în 2010. A jucat în diferite echipe din ligă timp de aproximativ doi ani înainte de a se retrage pentru a se înscrie la facultatea de medicină. Rolle este acum neurochirurg pediatru.

La fel ca Urschel, Laurent Duvernay-Tardif era guard ofensiv la Kansas City Chiefs când a absolvit, la rândul său, facultatea de medicină. El a renunţat la sezonul 2020 al NFL pentru a lucra în prima linie în timpul pandemiei de COVID-19, deşi ulterior s-a întors pentru scurt timp la fotbalul profesionist.

Deşi nu a fost neapărat o alegere academică, Pat Tillman a refuzat, într-un gest care a făcut istorie, un contract de milioane de dolari cu Arizona Cardinals în urma atacurilor din 11 septembrie. El a ales să se înroleze în Forţele Speciale ale Armatei Statelor Unite şi a fost ucis în misiune.

Ceea ce este fascinant la povestea lui Urschel este faptul că a schimbat o realizare rară şi dificilă cu alta. A ajunge în NFL are şanse incredibil de mici, dar a deveni membru al corpului profesoral al departamentului de matematică al MIT este o realizare incredibilă în sine. Şi doar câteva zeci de matematicieni activi din întreaga lume rezolvă şi publică conjecturi la nivelul la care tocmai a făcut-o Urschel.

Acest lucru îl plasează într-un cerc extrem de restrâns.

Iubea fotbalul, dar iubea matematica şi mai mult

Pe fondul unei conştientizări tot mai mari a leziunilor cerebrale pe termen lung, a comoţiilor şi a CTE asociate cu fotbalul american de înalt nivel, este greu să nu te întrebi ce s-ar fi întâmplat dacă Urschel ar fi decis să-şi amâne visul de a obţine un doctorat.

Cu toate acestea, el este categoric în privinţa faptului că nu doreşte să fie asociat cu o narativă anti-fotbal. Da, era îngrijorat de riscul leziunilor cerebrale, dar, în cele din urmă, decizia sa s-a bazat pe pasiune.

"Cel mai important lucru a fost că m-am gândit la ceea ce mă pasiona cel mai mult şi la ceea ce mă entuziasma cel mai mult în viaţa mea de acum încolo", a declarat el echipei Baltimore Ravens. "Când m-am gândit la acele una, două sau trei lucruri, când fotbalul, dintr-odată, nu mai era printre primele două sau trei, şi când am realizat că, de fapt, fotbalul mă împiedică în mod activ să fac unele dintre aceste lucruri, atunci a devenit o discuţie serioasă."

Urschel este o sursă de inspiraţie şi un exemplu remarcabil de efort susţinut pentru a-ţi urma visurile. La 35 de ani, cariera sa în NFL s-ar fi încheiat probabil. Însă activitatea sa în domeniul matematicii abia prinde avânt.