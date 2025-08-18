Depresia post-concediu nu e un moft, e o realitate. După multe zile de relaxare pe plajă sau la munte, alarma ceasului, aglomerația și proiectele de la serviciu par mai greu de suportat ca oricând. Psihologii eliberează acum "rețete" ca să trecem mai ușor peste această perioadă. Dar nu sunt trecute medicamente minune, ci planurile pentru următoarea vacanţă.

Pe Medana și Cosmin i-am întâlnit la muncă. Sunt fotografi profesioniști și își revin după vacanţa de vară. În ultimele două săptămâni s-au bucurat de mare și soare din plin. Apoi, au vizitat şi orașul lor de suflet din Turcia.

"În Grecia, am luat Corfu, Lefkada și apoi am plecat la Istanbul. Foarte frumos și foarte plăcut şi cu gândul ăsta o să mai plecăm, în curând", povestesc Medana și Cosmin Ilieși, fotografi.

Gândul la noua vacanţă îi motivează să treacă mai uşor peste depresia post-concediu.

Fenomenul este recunoscut şi de psihologi și apare mai ales la persoanele active profesional, între 25 și 40 de ani. În general, dorul de vacanţă ne trece sau ar trebui să ne treacă în prima săptămână, dar în anumite cazuri este nevoie și de ajutorul specialiștilor.

"Această stare de depresie duce la, ca şi simptome, o lentoare în executarea unor lucruri, o amânare a unor lucruri, decizii greşite pe care le luăm, insomnie marcată", spune Daniela Biriș, psiholog.

Medicii au chiar și "rețete" pentru a trece mai ușor peste această perioadă

Medic: Diagnostic, status post vacanţă. Ca şi recomandări - propunerea următoarei vacanţe, un weekend pe lună în locaţii diverse, 2-3 zile post vacanţă petrecute la domiciliu și evident psihoterapie la nevoie.

Reporter: Mulţumesc, şi dacă asta e terapia atunci e clar că am nevoie de tratament cronic. 1 din 3 români resimte anxietate, oboseală şi lipsă de chef de muncă la revenirea din vacanţă. Din păcate, acest tratament nu se eliberează pe reţetă compensată.

Iar specialiştii în frumuseţe ne încurajează să avem grijă de noi imediat ce ne întoarcem din concediu, pentru ca bronzul să reziste cât mai mult și, implicit, şi starea de vacanţă. "Un ten sănătos şi hidratat, va păstra mult mai bine bronzul, decât un ten neîngrijit. În scopul acesta se poate face un tratament facial după concediu", spune Iboya Baros, proprietar salon.

Dincolo de sfaturi și explicații, rămâne o certitudine: oricâte vacanţe am avea tot sunt prea scurte sau prea puţine. "Vacanţa sau vacanţele vor fi şi sunt întotdeauna mult prea scurte", spune Daniela Biriș, psiholog.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰