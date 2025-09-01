S-a cazat la singurul hotel de 7 stele din lume. Cum arată camera de 20.500 de euro pe noapte

Oportunitatea de a se caza într-un hotel de şapte stele rămâne un simplu vis pentru mulţi. Un influencer american şi-a filmat întreaga experienţă la cel mai spectaculos hotel din Dubai, unde o noapte de cazare costă chiar şi 24.000 de dolari (20.489 de euro). Cel mai mare şoc l-a avut la baie, unde duşul era placat cu aur, la propriu, scrie Daily Mail.

Hotelul Burj Al Arab din Dubai, un complex de lux spectaculos, pretinde că este singurul hotel de "șapte stele" din lume, iar o noapte de cazare ajunge la uluitoarea sumă de 17.000 de lire sterline. Hotelul, considerat al treilea cel mai înalt din lume, este cel mai faimos din acest paradis destinat super-bogaților, scrie Daily Mail.

Deși clasificarea oficială a hotelurilor se oprește la cinci stele, Burj își adaugă două în plus, pentru a sublinia cât de mult se diferențiază de restul.

Influencerul Drew Binsky, care are nu mai puțin de 5.75 milioane de abonați pe YouTube, a testat şi el această experienţă unică. El și soţia sa au explorat impresionantul hotel, care include 199 de apartamente, șase restaurante și un serviciu de majordom disponibil non-stop.

"Priviți asta. Asta este baia, iar dușul este, la propriu, placat cu aur" le-a arătat abonaţilor.

Cappuccino cu foiţă de aur şi cazări de 20.500 de euro pe noapte

Tema predominantă a hotelului este aurul. În timpul șederii sale, Binsky a gustat din cele mai strălucitoare delicatese ale Burj-ului.

A savurat un cappuccino "24 de karate", care costă 40 de dolari (aproximativ 34 de euro) ceașca și care avea foiță de aur presărată deasupra spumei. Apoi a servit o masă excentrică, preparatele părând învăluite în fum de gheață carbonică.

La finalul videoclipului, YouTuberul și-a întrebat soția: "Deci, iubito, ai da 160.000 de dolari pe noapte să stai aici?"

Prețul menționat de Binsky pentru apartament a fost, cel mai probabil, o exagerare, având în vedere că, potrivit altor surse, camerele pot fi rezervate "doar" pentru 24.000 de dolari (aproximativ 20.500 de euro) pe noapte.

Internauţii spun că arată "ca scos din anii '90"

Urmăritorii au comentat rapid, lansând dezbaterea dacă luxul oferit de hotel justifică sau nu prețul exorbitant.

"E o țeapă" a adăugat un comentator. "Cu genul ăsta de bani poți investi. Poți începe o afacere cu 160.000 de dolari. Cumperi o casă cu 100.000 și o renovezi cu 60.000. O vinzi cu 300.000 și faci un profit de 140.000" a continuat acesta

"N-aș plăti niciodată atât. Mai bine îmi iau un Rolls Royce și dorm în el" a scris un alt comentator.

"Arată ca scos din anii ’90, în cel mai rău mod posibil. Hotelul ăsta are urgent nevoie de renovare" a spus altcineva.

