Scufundat în urmă cu zeci de ani pentru a fi construit un baraj, un sat din Portugalia iese la suprafaţă o dată pe an, atunci când e secetă sau barajul este golit pentru lucrări de întreţinere. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea, chiar și când lacul este plin.

Satul Vilarinho das Furnas, aflat în regiunea Terras do Bouro, în districtul Braga, este total ascuns în apele râului Homem.

O dată pe an, case de piatră, drumuri și ziduri reapar, ca niște fantome care se ridică din apă.

Povestea satului Vilarinho das Furnas

La începutul anilor 1970, cei aproximativ 300 de locuitori din Vilarinho das Furnas au fost nevoiți să-și abandoneze casele din cauza construcției unui baraj.

Astăzi, mărturiile trecutului sunt „ascunse”. Cu toate acestea, ocazional, în perioadele de secetă sau când barajul este golit pentru întreținere, este posibil să se vadă urme ale ruinelor.

De aceea, unii oameni vin aici în speranța de a vedea satul, dar și pur și simplu pentru a se bucura de liniștea absolută într-un peisaj încântător. Dar şi pentru a revedea fantomele trecutului.

