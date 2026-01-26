Şi-au cumpărat o biserică veche de aproape 900 de ani şi au decis să facă din ea o casă. Doar că în timpul renovărilor, cei doi soţi galezi au făcut o descoperire şocantă sub podea: peste 80 de sechelete umane.

Un cuplu care transformă o biserică în casă găsește 83 de cadavre sub podea - Profimedia

Lucy și Rhys Thomas locuiesc acum într-o casă cu adevărat unică în Peterstone Wentlooge, Țara Galilor. Şi asta pentru că este vorba de o biserică veche. Pe parcursul renovărilor, cei doi soţi au avut parte de mai multe surprize.

Când au aflat că Biserica Sf. Petru, clasificată ca monument istoric de gradul I, nu fusese transformată într-o locuinţă, perechea nu a stat pe gânduri şi a achiziţionat-o la o licitație pentru 405.000 de lire sterline în 2021, după ce au fost cuceriţi de farmecul ei.

Cadavrele de sub casă

Au fost avertizați că ar putea exista „cinci sau șase” cadavre sub podea, deoarece, din punct de vedere istoric, persoane influente sau bogate erau îngropate în interiorul unei biserici. Doar că surpriza a fost mult mai mare. Erau peste 80 de cadavre.

Lucy, mama a cinci copii, a mărturisit că, din respect pentru morți, au decis să lase cadavrele acolo. Aupus o nouă podea peste cea veche şi au optat şi pentru încălzirea prin pardoseală.

„A fost nevoie să avem un arheolog prezent când am început să săpăm podeaua. Mi s-a spus că, întrucât săpam la o adâncime de 40 de centimetri, era inevitabil să găsim un corp, pentru că în trecut persoanele influente, religioase sau bogate din comunitate erau adesea îngropate sub podeaua bisericii. Nu știam acest lucru, așa că eram puțin neliniștiți, dar ni s-a spus că vom găsi doar cinci sau șase trupuri. Când au început să sape, a devenit evident că erau mult mai multe decât ne-am fi imaginat inițial. Oamenii au fost îngropați împreună, soți și soții, părinți cu copii, așa că am decis să-i lăsăm în locurile lor de veci și să continuăm construcția în jurul lor”, a povestit Lucy, potrivit Metro.

Au păstrat multe dintre caracteristicile originale, cum ar fi gravurile de pe podeaua de piatră veche de 100 de ani, pe care cuplul a îndepărtat-o ​​singur înainte ca un pietrar să o așeze afară, ca terasă.

Având în vedere sarcina dificilă de a crea un cadru mobil pentru mezanin, au fost aduși constructori să facă lucrarea, deoarece „împreună abia dacă putem schimba un bec”, a spus Lucy.

Biserica oferă confort și lux modern, precum geamuri termopan la ferestre, încălzire prin pardoseală, o masă de snooker, o zonă de bar și o cadă cu hidromasaj. Și alții pot arunca o privire în interiorul bisericii, deoarece aceasta este listată pe Airbnb .

