Mai multe păsări flamingo au fost fotografiate pe apa lacului Nuntaşi.

Imaginile au surprins zeci de exemplare din cea mai răspândită și mai mare specie, originară din Africa.

Păsările cu penaj colorat migrează adesea şi în ţările şi îşi caută pentru refugiu în special pe lacuri cu ape mici, sărate şi zone cât mai retrase, departe de zgomot şi oameni.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰