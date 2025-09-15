Video Spectacol în rezervația Deltei. Zeci de păsări flamingo au fost surprinse pe apele lacului Nuntaşi
Imagini spectaculoase în rezervația Biosferei Delta Dunării.
Mai multe păsări flamingo au fost fotografiate pe apa lacului Nuntaşi.
Imaginile au surprins zeci de exemplare din cea mai răspândită și mai mare specie, originară din Africa.
Păsările cu penaj colorat migrează adesea şi în ţările şi îşi caută pentru refugiu în special pe lacuri cu ape mici, sărate şi zone cât mai retrase, departe de zgomot şi oameni.
