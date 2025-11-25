Un bărbat şi-a găsit fratele mort sub pat, la şase luni de când era dat dispărut, în Franţa

Şi-a descoperit fratele mort sub pat, în casa lui, la şase luni de la dispariţia sa. În tot acest timp, bătrânul de 73 de ani fusese căutat de autorităţi, fără succes, chiar şi la domiciliul său din Lyon, unde a fost ulterior găsit.

Nu a ştiut nimic de fratele său timp de şase luni şi, deşi bărbatul a fost căutat de poliţişti şi pompieri la domiciliul său din Lyon, nu au reuşit să dea de urma lui. Neîncrezător, omul s-a dus să se convingă singur. Avea să îl descopere sub pat. În tot acest timp, bătrânul nu părăsise niciodată casa.

Alertat de prietenii fratelui său

Un apel telefonic l-a alertat pe Pierre la sfârșitul lunii februarie. Prietenii fratelui său, Jean-Louis, în vârstă de 73 de ani, erau îngrijorați: nu mai auziseră de el din 19 ale lunii. Nu participase la întâlnirea clubului său de radioamatori din Lyon. Pierre, care locuiește în regiunea Drôme, a decis să meargă la locuinţa fratelui său.

Articolul continuă după reclamă

„Apartamentul era foarte aglomerat, fratele meu având obiceiul de a nu arunca niciodată nimic. Dar i-am găsit pisica! Biata murea de foame. Probabil se ascunsese”, a declarat Pierre pentru Le Progrès, citat de Le Parisien. Poliția, care a inspectat și apartamentul, a întocmit un raport de dispariție. În ciuda unei a doua căutări efectuate de pompieri, bărbatul era în continuare de negăsit.

În iulie, la câteva luni după dispariția lui Jean-Louis, un miros urât care venea din apartamentul lui a început să îi deranjeze pe vecini. Asta l-a determinat pe Pierre să se întoarcă. Bărbatul din regiunea Drôme și-a dat seama că mirosul provenea din dormitor. „Am tras patul, care era lângă o bibliotecă prăbușită. Atunci am văzut două picioare pe podea”, explică Pierre. Pompierii au venit din nou la fața locului.

Căutări fără succes

„Mi-au spus clar că e imposibil pentru că nu văzuseră nimic! M-am înfuriat. S-au întors sus, au curățat și mi-au spus că fratele meu murise. Știam deja asta!”, a exclamat el.

Înmormântarea lui Jean-Louis a avut loc pe 2 septembrie, dar cauzele morții sale rămân neclare. Pierre așteaptă încă rezultatele autopsiei fratelui său, care „suferise deja două embolii pulmonare”. Trist, Pierre regretă că primele căutări nu au reușit să-l găsească pe fratele său și nu se poate abține să nu se întrebe dacă acesta mai era în viață la acea vreme: „Mi-aș fi dorit mai multă osteneală, mai multă seriozitate în căutări, mai puțină frivolitate”.

Asociația pentru Asistență și Cercetare a Persoanelor Dispărute (ARPD) a raportat incidentul la procuratura din Lyon. La rândul lor, autoritățile au invocat sindromul Diogene, de care suferea Jean-Louis, pentru a explica dificultatea efectuării unor „căutări exhaustive”: „Anchetele poliției în apartamentele în care locuiesc aceste persoane sunt foarte dificile”.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰