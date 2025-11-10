"Un bun rar pe piață". Cât a ajuns să coste un spațiu de depozitare de doar doi metri în Paris

Când credeam că am întâlnit de toate pe piața imobiliară, realitatea ne demonstrează contrariul. De data aceasta nu este vorba nici de Cluj, nici de București, ci de Paris. Un anunț imobiliar pompos, în care se vinde " un bun rar pe piață" ascunde de fapt doar un spațiu de depozitare de doar 2 metri pătrați.

Proprietatea, scoasă la vânzare pe mai multe siteuri imobiliare din Paris, este prezentată drept o locuință care emană "un farmec autentic și o atmosferă ieșită din comun". Situat în cartierul Nation-Picpus, în arondismentul XII, depozitul poate fi transformat, potrivit agenției, într-un "spațiu de locuit cochet și intim". Prețul de vânzare: 14.000 de euro, adică 7.000 de euro/m².

Agentul imobiliar nu se dă înapoi de la nimic pentru a promova acest bun "în exclusivitate". Depozitul este descris drept o locuință cu o cameră, având "un potențial incredibil pentru o renovare personalizată și unică", situată într-o "zonă privilegiată", ceea ce ar face din el "un bun rar pe piață".

"Această proprietate veche emană un farmec autentic și o atmosferă ieșită din comun (...). Vă veți putea da frâu liber creativității pentru a concepe și amenaja fiecare colț în funcție de gusturile și nevoile dumneavoastră", afirmă anunțul, care o descrie ca pe "o adevărată perlă rară care nu așteaptă decât să fie dezvăluită și pusă în valoare".

Articolul continuă după reclamă

Fotografiile, însă, arată doar un mic depozit îngust, cu rafturi, un sac de dormit, o fereastră cu gratii și câteva umerașe. Pe podea, o pernă de scaun de grădină.

„Creativitatea imobiliară a depășit decența!”

"O debara de 2 m² transformabilă într-un cuib intim. Următorul ‘bun excepțional’ va fi probabil o priză cu vedere spre trotuar. Creativitatea imobiliară a depășit decența!", a reacționat indignat Éric Constantin, directorul filialei Île-de-France a Fundației pentru locuințele persoanelor defavorizate, pe platforma X (Twitter), potrivit Le Parisien.

"În materie de vânzare nu există o suprafață minimă impusă, deci orice bun imobiliar poate fi vândut, indiferent de dimensiuni. Totuși, vânzarea unui astfel de spațiu ca locuință poate fi ilegală, deoarece regulamentul coproprietății probabil nu îl clasifică drept locuință", a declarat juristul Laurent Lamielle, de la siteul imobiliar PAP.

Chiar și în cazul unei subdiviziuni care i-ar permite calificarea ca locuință, juristul crede că nu ar putea fi considerat astfel din lipsă de apă curentă, încălzire și acces la toaletă.

Spațiul nu poate fi închiriat ca locuință

"În materie de închiriere, există standarde minime de confort și locuibilitate, numite reguli de decență", explică Lamielle. Printre criteriile obligatorii: o cameră principală de cel puțin 9 m² sau 20 m³, plus acces la apă, toaletă și sistem de încălzire.

Pentru jurist, anunțul este "ridicol" și "prost redactat". El recomandă "updatarea anunțului și temperarea limbajului, altfel intră în sfera publicității înșelătoare". Codul consumului prevede sancțiuni de până la 3 ani de închisoare și 300.000 de euro amendă pentru acest tip de anunț.

Contactat, agentul imobiliar afirmă că a folosit "un ton ironic". "Niciodată nu l-am considerat o locuință. Nu există electricitate, nici apă. Pentru mine, este o cameră care poate servi ca spațiu de depozitare sau mic birou", spune el, precizând că lucrează în domeniu de șase ani.

Folosirea termenului "casă"? "Este din cauza portalului imobiliar – nu există categorie pentru debara", explică el.

Calificativele precum "farmec autentic", "atmosferă ieșită din comun", "perlă rară" sau "reședință de excepție" ar fi, potrivit lui, "umor de gradul al doisprezecelea, pentru a face vânzarea unei debarale mai amuzantă". "Unii chiar m-au complimentat", adaugă el. "Dacă a fost perceput greșit, îmi cer scuze. Voi suspenda anunțul și voi revizui textul."

Parisul, al treilea într-un top al prețurilor pe metru pătrat din Europa

Prețul mediu al locuințelor în Paris este de aproximativ 9.900 euro pe metru pătrat, ceea ce face din Paris un oraș scump la nivel european, dar mai ieftin decât Zurich sau Luxemburg. Prețurile pot varia în funcție de locație și tipul proprietății.

Parisul se află pe locul al treilea într-un top al prețurilor pe metru pătrat din Europa, fiind depășit doar de Zurich, 17.000 euro/m² și Luxemburg, 12.000 euro/m².

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰