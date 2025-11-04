Acord privind reforma administrației publice, după 3 luni de certuri: Câte posturi vor fi tăiate

Liderii Coaliției au ajuns în sfârșit la un acord privind reforma administrației publice după luni de certuri. Guvernul va desființa de 10% din posturi, atât în plan local, cât și la centru. Primăriile și Consiliile Județene vor trebui să reducă în total 13.000 de posturi ocupate, în timp ce instituțiile de la centru vor avea de ales între reduceri de personal sau de cheltuieli.

Coaliția de guvernare a ajuns în cadrul sedinţei de azi la un acord pentru reforma administrației locale, ce va viza aproximativ 13.000 de funcționari din primării și consilii județene, așa cum și-a dorit premierul Ilie Bolojan au declarat surse politice pentru observatornews.ro.

Modificările vizează reducerea numărului de posturi ocupate și neocupate, cu o limită maximă de 30% din totalul acestora. De asemenea, va exista o frână pe 20% din posturile efectiv ocupate, ceea ce va duce în final la o reducere de aproximativ 10%.

În ceea ce privește cheltuielile de personal, se estimează o scădere de 10% ca efect cumulat, dar acest lucru nu va duce neapărat la concedieri. La unele instituții pot apărea concedieri, iar la altele vor fi tăieri de salarii și sporuri. Armata, Ministerul de Interne și sistemul de Sănătate vor scăpa însă de aceste măsuri.

Proiectul va fi adoptat prin asumarea răspunderii în parlament. Săptămâna viitoare, Ministerul Dezvoltării va veni cu proiectul, îl va prezenta în Coaliție, iar apoi va trece prin Guvern, urmând ca, în final, să își asume răspunderea în Parlament.

În cadrul ședinței Coaliției de azi nu s-a mai discutat despre pensiile magistraților, proiectul a produs tensiuni uriaşe între liderii PSD şi premierul Ilie Bolojan.

Regulă nouă pentru bugetarii care cumulează pensia cu salariul la stat

În ceea ce privește cumulul pensiei cu salariul, coaliția a ajuns şi aici la un consens potrivit surselor citate. Persoanele care se angajează la stat vor putea să păstreze 15% din pensia specială, iar acest lucru ar putea fi reglementat printr-o lege adoptată în Parlament.

Partidele din Coaliție au decis să reducă cu 10% numărul de parlamentari

De asemenea, s-a discutat o reducere de aproximativ 10% a numărului de parlamentari, ceea ce ar însemna dispariția a 45-46 de parlamentari. Adică de la 465 de parlamentari vom ajunge, în final, la 419. Această măsură va include și grupul minorităților.

În fine, ultima decizie luată în Coaliție se referă la tichetele de masă. Valoarea lor va crește 40 lei la 45 lei, în loc de 50 de lei, cât s-a propus inițial.

