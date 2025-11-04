Liderii Coaliţiei vor relua negocierile pentru tăierea pensiilor speciale încasate de magistrați. Proiectul a produs tensiuni uriaşe între liderii PSD şi premierul Ilie Bolojan. Dacă social-democraţii au cerut concesii pentru magistraţi, şeful Guvernului nu este dispus să negocieze pensii mai mari pentru judecători şi procurori.

Președintele Nicuşor Dan este cel care a propus recent o variantă de compromis pentru a media conflictul dintre liderii PSD și premierul Ilie Bolojan. Şeful statului spunea că în ceea ce privește pensiile magistraților, se poate ajunge ca pensia încasată de judecători și procurori să fie egală cu 75% din ultimul salariu net față de 70% în proiectul inițial care a picat însă la controlul Curții Constituționale.

Iar în ceea ce privește perioada de tranziție, vârsta de pensionare pentru magistrați, șeful statului spunea că ar putea să crească de la 10 ani în proiectul inițial, la 15 ani în urma negocierilor din coaliție, dacă în cele din urmă se vor face concesii pentru judecători și procurori. Ceea ce ar însemna că judecătorii și procurorii ar atinge vârsta de pensionare de 65 de ani, cea din sistemul public de pensii, abia în anul 2040, dacă perioada de tranziție ar crește de la 10 la 15 ani.

Pe de altă parte însă, premierul Ilie Bolojan, potrivit surselor politice, nu ar fi dispus să negocieze cuantumul pensiilor magistraților. Șeful guvernului este de părere că, chiar și așa, 70% din ultimul salariu net este cel mai mare procent din Uniunea Europeană, deci nu ar fi dispus să majoreze acest procent la 75%, așa cum sugera atât liderul PSD Sorin Grindeanu, cât și președintele Nicușor Dan, însă ar fi dispus să facă anumite concesii în ceea ce privește perioada de tranziție, să crească peste pragul de 10 ani propus inițial în proiectul care a picat la Curtea Constituțională.

Liderii Coaliţiei, întâlnire la Palatul Victoria

Liderii coaliției se întâlnesc la Palatul Victoria, va fi prima întâlnire dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, după momentul în care social-democraţii au votat alături de AUR în Parlament pentru a-l convoca pe șeful Guvernului în fața Camerei Deputaților, pentru a da explicații în legătură cu retragerea parțială a trupelor americane din România.

Sunt mai multe subiecte pe agenda de astăzi a coaliției, pe lângă pensiile speciale încasate de magistrați. Se va discuta și despre acel proiect propus la ședința trecută a coaliției de către liderii UDMR - reducerea numărului de parlamentari cu cel puțin 10%. Rămâne de văzut dacă se va ajunge la un acord pe acest subiect, pentru că inițial se vorbea despre un parlament mai suplu, cu 300 de aleși.

Iată că acum, după negociările din coaliție, se discută despre o reducere de doar 10% a numărului de senatori și deputați, ceea ce ar însemna ca de la 465 de parlamentari să rămânem totuși la peste 400 de aleși.

Un alt subiect pe agenda coaliției, dar un subiect care durează deja de aproape trei luni de zile, este reforma administrației locale și centrale, pentru că nici aici nu s-a ajuns la un acord între premierul Ilie Bolojan și liderii PSD.

