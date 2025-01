Activistul Radu Hossu, despre fostul SEAL care l-a intervievat pe Georgescu: "Trădează interesele României și ale țării pe care cândva a servit-o, SUA"

"Shawn Ryan, fost Navy SEAL şi bodyguard CIA, trădează interesele comune ale SUA şi ale României prin acţiunile deliberate pe care le face pentru a propaga minciuni în spaţiul public. Shawn Ryan i-a luat interviu candidatului pro-Putin la Preşedinţia României, Călin Georgescu, unde candidatul român a spus că Baza Română-NATO-US Mihail Kogălniceanu din România va fi folosită ca bază de atac asupra rusiei. Este un fals, o minciună, însă ceea ce a făcut Shawn Ryan trădează interesele comune strategice ale SUA şi ale României şi îl acuz direct de acest lucru", afirmă activistul Radu Hossu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui Radu Hossu, Shawn Ryan este o fostă elită a Armatei Americane, făcând parte din faimoasele echipe Navy SEAL. Ulterior, a fost "contractor CIA, ceea ce se traduce ca fiind parte a braţului armat al CIA".

"Asta nu-l face ofiţer CIA, ci mai degrabă bodyguard al ofiţerilor şi personalului CIA. A devenit cunoscut pentru podcastul Youtube "The Shawn Ryan Show" unde are invitaţi excepţionali precum adevăraţii eroi din 13 Hours of Bengazi", explică Hossu, potrivit News.ro.

Despre Călin Georgescu, activistul spune că este un candidat la postul de preşedinte al României, care a câştigat cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor prezidenţiale din România - 24 nov 2024, "în urma unei campanii pe Tiktok de sute de mii de dolari, cu implicarea TikTok şi cu (după cum arată documentele oficiale desecretizate din Consiliul Suprem de Apărare al Ţării) ajutorul interferenţelor unui actor statal, pe care Preşedintele României, Klaus Iohannis l-a indicat clar ca fiind Rusia".

Ulterior, continuă Hossu, în urma acestor descoperiri, Comisia Europeană a început o investigaţie în modul prin care Tiktok a ajutat acest candidat. Curtea Consituţională a României a anulat acest prim tur al alegerilor prezidenţiale "în baza informaţiilor primite de la comunitatea de intelligence".

"Candidat-pion al Kremlinului", menit să "destabilizeze România" și UE

"Călin Georgescu este un candidat-pion al Kremlinului, construit ca personaj în anii '80 de sistemul de Securitate comunist al lui Ceauşescu şi apoi de către rămăşiţele Securităţii (versiunea românească a Gestapo sau Stasi sau NKVD) în anii '90 fiind director în Ministerul de Externe controlat de foşti membri ai Securităţii şi ulterior şi-a dezvoltat cu ajutorul acestora o imagine falsă de om anti-sistem. Călin Georgescu este menit să destabilizeze România şi ulterior să ajute la destabilizarea Uniunii Europene, alături de Viktor Orban şi Fico, facilitând dezvoltarea "sferei de influenţă ruseşti" în zona Europei de Est", explică Radu Hossu.

Potrivit lui Hossu, Shawn Ryan a venit în România săptămâna trecută "cunoscând toate aceste informaţii" şi afirmând că ia interviu "unui candidat care «luptă pentru familiile muncitoare», ceea ce este evident un fals, mai ales dacă ar şti că familia Georgescu a locuit la Viena în ultimii 10 ani, în case de milioane de euro, fără să se ştie public despre veniturile familiei".

În timpul interviului, Călin Georgescu a afirmat, conform lui Hossu, că Baza de la Mihail Kogălniceanu este «o bază ofensivă, destinată pentru a ataca rusia», iar dezvoltarea bazei, "minte Călin Georgescu", «se face pe ascuns, departe de ochii presei, tocmai pentru a ascunde adevărul»".

Adevărul este că, explică Hossu, Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu este o bază militară aflată în proprietatea statului Român, administrată de Ministerul Apărării Naţionale din România.

"Este o bază a Forţelor Aeriene Române şi este o infrastructură militară care în baza unor acorduri (2005 şi 2011) cu SUA, permit Armatei US să folosească baza, la fel cum, prin aderarea României la NATO, în 2004, această infrastructură militară a intrat în structura de apărare a alianţei, permiţând diferite activităţi bilaterale România-NATO şi România-SUA. Baza Mihail Kogălniceanu este în curs de extindere şi într-adevăr va ajunge una dintre cele mai mari baze militare pe care le foloseşte SUA în Europa, ajungând la un nivel de complexitate, mărime şi postură militară aproape de Ramstein, din Germania. Baza 57 este infrastructură militară a României, parte din structura militară a NATO şi, prin urmare, inclusiv prin acordurile încheiate cu SUA în 2005 şi ulterior în 2011, aceasta nu poate fi folosită în alt mod decât în cel permis de legislaţia specifică României. România, fiind parte din NATO, iar NATO fiind o alianţă eminamente defensivă, această bază NU POATE FI FOLOSITĂ CA BAZĂ OFENSIVĂ! Acest fapt este interzis prin Legile Apărării din România, Acordurile internaţionale semnate de România, Acordul semnat la aderarea la structura NATO", explică Radu Hossu.

"Shawn Ryan trădează interesele României şi ale ţării pe care cândva a servit-o, SUA"

Potrivit acestuia, dezvoltarea bazei este "cunoscută şi publică în mass-media din România de când era în stadiu de proiect", totul fiind comunicat de către Armata Română, Ambasada SUA şi partenerii americani "într-un mod cât se poate de transparent". "Nimic nu este ascuns, totul este la vedere", afirmă Hossu.

Shawn Ryan, "o rușine pentru Armata SUA", consideră Radu Hossu

Activistul menţionează că "trebuie" să spună "cu regret" că "cetăţeanul american Shawn Ryan, în mod intenţionat, fiind un foarte bun cunoscător al acestor aspecte, trădează interesele legitime" ale României, dar şi "ale ţării pe care cândva a servit-o, SUA".

"Faptul că în timpul interviului cu Călin Georgescu, cunoscut ca fiind candidat pro-Kremlin, nu a încercat în niciun fel să dezmintă aceste minciuni propagate de candidat şi nu a încercat în niciun fel, deloc pe tot parcursul interviului să facă fact-checking, denotă că în mod intenţionat a conlucrat la răspândirea de informaţii false, menite să producă frică în România şi astfel să susţină strategia Rusiei de destabilizare a României, partener strategic al SUA", afirmă Hossu.

Acesta mai spune că pentru el, Shawn Ryan este, "mai nou (...) o ruşine pentru Armata SUA şi ceea ce a făcut acum este o pată pe haina militară a Armatei României şi a Armatei SUA, în special".

"În acest moment este, din punctul meu de vedere, o ruşine mai ales pentru miile de camarazi ai lui din SUA ce sunt chiar acum staţionaţi la Baza Kogălniceanu şi fac parte din EUCOM, cu obiectivul de a apăra Flancul Estic al NATO de o posibilă agresiune militară a rusiei în spaţiul NATO", mai spune Radu Hossu.

În opinia sa, Călin Georgescu "continuă retorica mincinoasă, provocatoare de frică, începută acum mai bine de 10 ani de către Vladimir Putin care acuza că Scutul de la Deveselu (AAMDS - Aegis Ashore Missile Defence System), parte a sistemului global de apărare anti-rachetă (Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense) ar fi o infrastructură militară ofensivă, ceea ce era evident un fals".

"Călin Georgescu joacă jocurile Kremlinului şi, din păcate, acum un american, fost militar, îl ajută şi îi oferă platformă pentru a-şi promova minciunile care ajută doar rusia şi trădează interesele legitime ale noastre (România, SUA, NATO). Mi-ar plăcea să văd o reacţie din partea comunităţii militare americane cu privire la acest eveniment, la fel cum mi-ar plăcea să văd un răspuns al acestui individ care a pătat haina militară, cu motivele pentru care susţine propaganda şi interesele Kremlinului", încheie Radu Hossu.

