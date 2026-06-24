Adrian Peiu de la Pace a anunțat că a trecut la PNL. A devenit lider interimar al organizației PNL Ialomiţa

Senatorul Adrian Peiu, fost membru Pro România, AUR, SOS şi PACE a anunțat, miercuri, în plen, că a devenit membru al PNL și va activa în grupul senatorilor liberali. Totodată va prelua interimatul organizației PNL Ialomița.

"Începând de ieri am devenit membru al Partidului Național Liberal și începând de astăzi voi face parte din grupul Partidului Național Liberal", a precizat Peiu, citat de Agerpres.

Peiu a intrat în Parlament pe listele partidului S.O.S România în Circumscripția electorală nr. 23 Ialomița, apoi exclus din partid în iunie 2025 şi ulterior a devenit lider al grupului parlamentar Pace - Întâi România.

Adrian Peiu, lider interimar al organizației PNL Ialomița

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Conducerea PNL l-a desemnat marți pe Adrian Peiu lider interimar al organizației liberale Ialomița, aceasta fiind una dintre cele 12 filiale ai căror șefi au fost înlocuiți.

Biroul Permanent Național al PNL a decis să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile filialelor: Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 și 5, acestea fiind conduse de contestatarii care l-au susținut pe Adrian Veștea.

Întrebat, după ședința Biroului Permanent Național de marți, dacă decizia de a aduce la PNL Ialomița un senator ales pe listele S.O.S România a fost o recompensă pentru că nu a susținut Guvernul Veștea, deputatul PNL Ionel Bogdan a spus: "Nu cred că este vorba de nicio recompensă, este vorba de un senator din județul Ialomița".

"Având în vedere situația filialei din Ialomița, colegii au considerat oportun ca dânsul să preia o perioadă de interimat până când această organizație se va reorganiza. Pe urmă vom vedea cum vor decurge lucrurile", a adăugat deputatul PNL.