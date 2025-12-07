Mesajul lui Daniel Băluţă după vot

"Este o zi specială pentru noi toţi, vreau să le mulţumesc tuturor bucureştenilor care participă la vot, vreau să le mulţumesc tuturor bucureştenilor care au fost alături de mine în această campanie electorală, în sfârşit a venit timpul ca rezultate să fie cele care contează, banii europeni, metroul, tramvaiele, unităţile de primiri urgenţă, şcolile, spitalele, copiii, este vorba de rezultate, dar mai presus este vorba de oameni.

Tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraş, dominat de ceartă şi haos, lucrurile trebuie să înceteze. Sunt convins că începând de mâine putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim. Rog toţi bucureştenii să se prezinte în număr cât mai mare la vot. Cetăţenii ştiu că nimic nu îi împiedică să îşi exercite prezenţa la vot.

Cel mai important sondaj îl avem la sfârşitul zilei, rezultatele sunt cele care vor prima. Ceea ce trebuie să avem în minte este speranţa, bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat. Am făcut metrou, spitale, şcoli, asta nu este un simbol al deznădejdii, ci al optimimisului", a declarat Daniel Băluţă.