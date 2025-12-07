Antena Meniu Search
Live Text Alegeri Bucureşti 2025. Peste 174.000 de alegători au votat până la ora 12:00. Prezenţa, sub pragul de 10%

A început lupta pentru Primăria Bucureşti! Urnele de vot s-au deschis la ora 07:00 iar bucureştenii sunt aşteptaţi la vot, în secţiile la care sunt arondaţi. 17 candidaţi își dispută cea de-a doua cea mai importantă funcţie publică din ţară, după cea de preşedinte: postul de primar al Capitalei.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 06:51
Alegeri Bucureşti 2025. A început votul pentru Primăria Capitalei Shutterstock
Cuprins
07.12.2025, 12:18

Mesajul lui Daniel Băluţă după vot

"Este o zi specială pentru noi toţi, vreau să le mulţumesc tuturor bucureştenilor care participă la vot, vreau să le mulţumesc tuturor bucureştenilor care au fost alături de mine în această campanie electorală, în sfârşit a venit timpul ca rezultate să fie cele care contează, banii europeni, metroul, tramvaiele, unităţile de primiri urgenţă, şcolile, spitalele, copiii, este vorba de rezultate, dar mai presus este vorba de oameni.

Tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraş, dominat de ceartă şi haos, lucrurile trebuie să înceteze. Sunt convins că începând de mâine putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim. Rog toţi bucureştenii să se prezinte în număr cât mai mare la vot. Cetăţenii ştiu că nimic nu îi împiedică să îşi exercite prezenţa la vot.

Cel mai important sondaj îl avem la sfârşitul zilei, rezultatele sunt cele care vor prima. Ceea ce trebuie să avem în minte este speranţa, bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat. Am făcut metrou, spitale, şcoli, asta nu este un simbol al deznădejdii, ci al optimimisului", a declarat Daniel Băluţă. 

07.12.2025, 12:00

Prezenţa la vot la ora 12:00

Peste 174.000 de bucureşteni au votat, duminică, până la ora 12:00. Prezenţa la urne se apropie de 10%. 

07.12.2025, 11:18

Rareş Hopincă: Am votat pentru un primar capabil

Edilul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a declarat că a votat duminică pentru un primar capabil, pe care îl recomandă faptele şi că Bucureştiul are nevoie de un manager, nu de un politician.

"Am votat pentru un primar capabil, pe care îl recomandă faptele. A demonstrat că face proiecte pentru comunitate, rapid, corect şi bine. Bucureştiul are nevoie de un manager, nu de un politician. Am încredere că în mandatul de 2 ani şi jumătate, viitorul primar general va opri haosul din Capitală şi va pune oraşul pe drumul cel bun", a scris Rareş Hopincă pe Facebook.

07.12.2025, 11:03

Gheorghe Macovei: Vă invit la vot în număr cât mai mare

Candidatul Partidului România Mare la Primăria Capitalei, Gheorghe Macovei, a declarat că a votat duminică pentru respect, demnitate şi credinţă. "Ieşiţi la vot, fiecare vot contează! Am votat pentru cetăţeni, pentru respect, pentru demnitate şi pentru credinţă.

Cred cu tărie că o societate puternică se clădeşte pe valori autentice, pe respect reciproc şi pe grijă faţă de fiecare om. Alegerea mea este un angajament pentru un Bucureşti în care vocea fiecăruia contează", a afirmat Gheorghe Macovei după ce şi-a exprimat opţiunea.

El i-a îndemnat pe bucureşteni să se prezinte la urne. "Vă invit la vot în număr cât mai mare, să dăm un vot pentru cetăţeni, pentru transparenţă şi respect. Doamne ajută!", a transmis Gheorghe Macovei.

07.12.2025, 10:57

Prezenţa la vot la ora 11:00

Peste 113.000 de bucureşteni au votat, duminică până la ora 11:00. Prezenţa la vot a trecut de pragul de 6%. Prezența la vot în Capitală este de peste două ori mai scăzută comparativ cu anul trecut.

07.12.2025, 10:52

Traian Băsescu: Am votat îngrijorat

"România nu e într-o situaţie grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar, indiferent care va fi rezultatul alegerilor, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie să fie luate în continuare sunt dure, nepopulare pentru populaţie. Nu mai vorbim că avem şi o propagandă formidabilă - nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile.

La fel şi cu alegerile: nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor şi ne interesează următorul preşedinte, care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor. Deci, suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică şi care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Uitaţi-vă la Statele Unite că mai au puţin şi declară cel mai bun aliat al lor Rusia. Uitaţi-vă că România nu reuşeşte să reintre pe un făgaş de politică externă care să ne dea certitudini. Am venit la vot îngrijorat. (...)

În momentul de faţă, tot ce se întâmplă în România influenţează negocierile din păcate, pentru că oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid", a transmis Traian Băsescu. 

07.12.2025, 10:14

Cătălin Drulă: Să ținem departe de Primărie orice influențe nefaste

Candidatul USR la Prim .ăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti.

”Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei, să facem proiectele mari de care acest oraş are nevoie, să ţinem departe de Primăria Capitalei orice influenţe nefaste şi cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor. 

Îi îndemn pe bucureşteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere pentru că aşa se construieşte viitorul şi de mâine să începem construcţia de care acest oraş are nevoie pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect ale dezvoltării reţelei de transporturi, de termoficare, toate probleme care trenează de prea mult timp şi care în sfârşit îşi pot găsi rezolvarea în acest moment”, a declarat Cătălin Drulă, la ieşirea din secţia de votare.
El a fost întrebat dacă este încrezător în rezultatul acestui vot. 

”Da, sunt foarte încrezător. Simt că această comunitate mare care se numeşte Bucureşti, oraşul în care m-am născut, în care am crescut, aici suntem curtea liceului pe care l-am absolvit, suntem la ”Tudor Vianu”,  aici sunt de-o viaţă, aici sunt copiii mei care m-au însoţit în acest exerciţiu frumos al democraţiei aşa că da, sunt plin de optimism”, a transmis candidatul USR la Primăria Capitalei.

07.12.2025, 10:07

Anca Alexandrescu: Am votat pentru un Bucureşti în care să se poată trăi

Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti "în care să se poată trăi", adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi "va face dreptate".

"Am votat pentru un oraş în care să se poată trăi şi să ne permitem să trăim. Am venit cu credinţă, cu recunoştinţă pentru tot ceea ce am trăit aceste săptămâni. Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti. Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate".

07.12.2025, 10:00

Prezenţa la vot la ora 10:00

Aproape 66.000 de bucureşteni au ieşit la vot în primele ore de la deschiderea urnelor pentru a-şi alege viitorul primar, adică o prezenţă de 3,66%. Dintre aceştia, 59.847 au votat pe liste permanente şi complementare, iar 5.995 pe liste suplimentare şi 80 cu urna mobilă.

Prezenţa la urne pe sectoare este următoarea:

Sector 1 - 3,90%;

Sector 2 - 3,81%;

Sector 3 - 2,97%;

Sector 4 - 3,93%;

Sector 5 - 3,50%;

Sector 6 - 4,17%.

La precedentele alegeri locale, din 9 iunie 2024, prezenţa în Bucureşti la ora 10:00 a fost de 6,09%. 

07.12.2025, 09:55

Mesajul lui George Burcea după vot

Candidatul POT la Primăria Capitalei, George Burcea, a declarat, duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "cu gândul schimbării". "Am votat cu gândul schimbării, am votat cu inima, cu sufletul şi cu încrederea în Dumnezeu şi cu faptul că Bucureştiul se poate schimba prin noi", a afirmat Burcea.

Un număr de 17 candidaţi sunt înscrişi în cursa electorală pentru funcţia de primar general al Capitalei la alegerile parţiale de duminică.

07.12.2025, 09:29

Nicuşor Dan: De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine

"E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate cât mai multe voturi pentru legitimatate. Ca de obicei am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat, cunoscând tentațiile de la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei", a declarat Nicușor Dan.

„Sunt niște alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica națională dar nu mai mult de-atât. Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta. (...) De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine", a mai spus Nicușor Dan.

 

07.12.2025, 09:13

Ciprian Ciucu: Am votat pentru un București dezvoltat

”Am votat pentru proiecte, București dezvoltat, nu centru steril, pentru integritate, cu inima împăcată pentru această campanie. Îi chem pe oameni la vot. Din păcate este un singur tur. De-acum voi fi unul care va promova cel mai mult alegeri în două tururi. Aștept rezultatele diseară, sunt foarte încrezător. Au fost tot felul de manipulări prin sondaje de opinie. Rămân încrezător (…). Nu mai plouă, deci să vină la vot. Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze. Dacă există un risc nu îmi dau seama, dar sunt încrezător”.
 

07.12.2025, 09:11

Ana Ciceală: Încurajez bucureștenii să voteze

Ana Ciceală, candidata SENS pentru PMB, a votat în această dimineţă. "Ne-am obșnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ. Azi e o zi bună pentru a începe să ne construim viitorul. Încurajez bucureștenii să voteze și le transmit că e important să voteze de dimineață pentru că seara e posibil să se mai formeze cozi Viețile noastre pot arăta diferit dacă reînnodăm încrederea între noi", a declarat Ana Ciceală.

07.12.2025, 09:01

Prezenţă la vot la ora 09:00

Peste 34.500 de bucureşteni au fost deja la urne pentru a-şi vota viitorul primar. Dintre candidaţi, Ciprian Ciucu şi Ana Ciceală au votat deja. 

Prezența la vot în Capitală este semnificativ mai scăzută decât la alegerile din anul trecut, înregistrându-se aproape jumătate din numărul votanților.

  • În Sectorul 1, procentul de prezență este de 1,89, fiind înregistrați 4.115 votanți, față de 7.819 în 2024
  • În Sectorul 2 au votat 5.516 persoane, adică 1,34%, comparativ cu 10.538 în 2024.
  • În Sectorul 3 sunt 6.234 de votanți, adică 1.42%, față de 12.069 în 2024.
  • În Sectorul 4 au fost 5.073 de persoane la urne, adică 1,87%, comparativ cu 9.038 în 2024.
  • În Sectorul 5 s-au prezentat 4.105 persoane, aducă 1.70%, față de 8.166 în 2024.
  • În sectorul 6, prezența este de 1,93%, 6.256 de persoane au votat, comparativ cu 11.212 în 2024.
07.12.2025, 08:40

MAI verifică mai multe incidente electorale

Structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost sesizate cu privire la zece posibile fapte nelegale în legătură cu procesul electoral în preziua alegerilor şi pe parcursul nopţii de sâmbătă spre duminică, dintre care şapte au vizat continuarea propagandei electorale, a informat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog.

Ea a precizat, duminică dimineaţă, că efectivele MAI care au asigurat protecţia secţiilor de vot pe parcursul nopţii le-au predat preşedinţilor birourilor electorale cu sigiliile intacte. Pe timpul nopţii nu s-au produs incidente care să vizeze securitatea sediilor secţiilor de votare, a transmis Dajbog.

"Preşedinţii birourile electorale ale secţiilor de vot sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, având atribuţii şi în afara secţiilor, până la o distanţă de 500 de metri. Refuzul oricărei persoane de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi constituie contravenţie. Constituie, de asemenea, contravenţie sfătuirea alegătorilor la sediul secţiilor de votare sau în perimetrul de 500 de metri să voteze sau să nu voteze un anumit candidat", a amintit Monica Dajbog, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul MAI.

07.12.2025, 08:30

Cum au votat bucureştenii pe sectoare

07.12.2025, 07:59

Prezenţa la vot la ora 08:00

La ora 08:00 au votat peste 15.680 de bucureşteni, adică o prezenţă de 0,87%. Dintre aceştia, 11.160 au votat pe liste permanente şi complementare iar 4.748 pe liste suplimentare. În sectorul 1 s-a depăşit pragul de 1%, iar cea mai mică prezenţă este în sectorul 3. La precedentele alegeri locale, din 9 iunie 2024, prezenţa în Bucureşti la ora 8:00 a fost de 1,2%. 

 

07.12.2025, 07:16

Peste 6.000 de bucureşteni au votat în primele minute

Peste 6.000 de bucureşteni au votat în primele 15 minute de la deschiderea urnelor de vot, ceea ce înseamnă o prezenţă de 0,34%, potrivit datelor transmise de AEP.

07.12.2025, 07:07

A început votul în Bucureşti

În Capitală sunt aşteptaţi la urne 1.800.000 de alegători care au la dispoziţie aproape 1.300 de secţii de votare. La alegerile locale putem să votăm doar la secţia la care suntem arondaţi, iar programul este clar: între orele 07:00 - 21:00. Nu în altă localitate şi nu în străinătate!

Doar persoanele care au cel puţin 18 ani împliniţi au dreptul să voteze. De asemenea, aceeaşi regulă: în localitatea sau sectorul unde au domiciliul sau viza de flotant. Şi cetăţenii din Uniunea Europeană, care au domiciliul în Bucureşti sau reşedinţa stabilită de cel puţin şase luni în Capitală, pot vota.

Alegătorii trebuie să se prezinte la secţia de votare cu actul de identitate. Cartea de identitate electronică sau clasică, ori, în cazul elevilor de la şcolile militare, cu carnetul de serviciu militar.

 

