Studiu ARA: Câţi bucureşteni au ales un independent şi câţi un suveranist până la ora 16:00

Un studiu sociologic ARA, realizat la nivelul Municipiului București, arată care este comportamentul votanţilor şi cum s-a schimbat acesta de la ultimele alegeri şi până acum. Datele sunt monitorizate în timp real şi se actualizează pe timpul zilei.

Potrivit cercetării, cei mai mulţi alegători au votat un candidat susţinut de un partid şi tot cei mai mulţi au decis pe ce nume vor pune ştampila în timpul campaniei electorale, şi nu înainte, dar rezultatul este strâns. La fel de strâns este şi rezultatul următoarei întrebări: majoritatea au ales candidatul pe care l-au plăcut, dar cam tot atâţia au votat, şi de această dată, răul cel mai mic. Faţă de turul 2 al alegerilor prezidenţiale, alegătorii au la fel de multă încredere în viitorul României ca acum 6 luni. Cei mai mulţi, aproape 60%, se declară afectaţi de măsurile de austeritate.

Rezultatele studiului până la ora 16

Ați votat un candidat susținut de un partid sau unul independent?

- Candidat independent: 14%

- Candidat susținut de partide: 77%

- Nu știu/Nu răspund: 9%

2. Dumneavoastră când ați decis cu cine votați?

- Înainte de campania electorală: 34%

- În timpul campaniei: 41%

- În cabina de vot: 24%

- Nu știu/Nu răspund: 1%

3. Alegerea de acum pentru primarul general este asemănătoare ideologic cu cea de la alegerile trecute?

- Da, asemănătoare: 68%

- Nu, total opus: 21%

- Nu știu ce înseamnă: 5%

- Nu știu/Nu răspund: 6%

4. Credeți că Guvernul Bolojan va rezista sau va cădea după aceste alegeri?

- Cred că va rezista: 41%

- Cred că nu va rezista: 43%

- Nu știu: 15%

- Nu răspund: 1%

5. Ați votat pentru un București condus de un pro-european sau pentru un București condus de un suveranist?

- Pro-european: 74%

- Suveranist: 15%

- Nu știu ce înseamnă: 2%

- Nu răspund: 9%

Rezultatele studiului până la ora 13

Ați votat un candidat susținut de un partid sau unul independent?

- Candidat independent: 11%

- Candidat susținut de partide: 75%

- Nu știu/Nu răspund: 14%

2. Dumneavoastră când ați decis cu cine votați?

- Înainte de campania electorală: 31%

- În timpul campaniei: 38%

- În cabina de vot: 31%

- Nu știu/Nu răspund: 0%

3. Alegerea de acum pentru primarul general este asemănătoare ideologic cu cea de la alegerile trecute?

- Da, asemănătoare: 62%

- Nu, total opus: 19%

- Nu știu ce înseamnă: 9%

- Nu știu/Nu răspund: 10%

4. Credeți că Guvernul Bolojan va rezista sau va cădea după aceste alegeri?

- Cred că va rezista: 38%

- Cred că nu va rezista: 41%

- Nu știu: 19%

- Nu răspund: 2%

5. Ați votat pentru un București condus de un pro-european sau pentru un București condus de un suveranist?

- Pro-european: 75%

- Suveranist: 11%

- Nu știu ce înseamnă: 4%

- Nu răspund: 10%

Interpretarea rezultetelor studiului până la ora 12:00

Alegătorii bucureșteni se orientează covârșitor spre candidați de partid. Procentul de 76% dintre respondenți care au ales un candidat susținut de partide politice sugerează o competiție puternic polarizată. Până la această oră nu remarcăm că ar exista o candidatură independentă competitivă în capitală.

59% dintre respondenți au votat un candidat de o ideologie asemănătoare votului de la alegerile precedente ceea ce transmite dorința de consecvență și echilibru. Mai mult de atât pare că majoritatea alegătorilor își doresc ca viitorul primar să fie o persoană care va continua linia celui precedent, evident, cu aspirații mai mari. Candidații aleși până la această oră sunt percepuți de alegători ca fiind variațiuni ale aceluiași model administrativ.

Electoratul bucureștean este predominant puternic pro-european ceea ce favorizează candidații susținuți de partide mainstream. De asemenea, doar 3% dintre votanți declară că nu știu ce înseamnă ceea ce arată un electorat educat politic.

Electoratul este aproape perfect împărțit între vot pozitiv și vot negativ. 49% dintre respondenți au ales un candidat pe care îl consideră potrivit pentru scaunul de la primăria capitalei, un procent destul de mare totuși pentru București, un oraș critic și exigent. Pe de altă parte, cei 47% din cei care au ales un rău mai mic arată o competiție strânsă, cu candidați percepuți ca fiind imperfecți, dar necesari.

Electoratul care a votat până la ora 12 este un electorat matur, mai puțin expus la platformele emergente. Observăm că televiziunea are ce mai mare influență electorală, ceea ce înseamnă totodată și că sunt favorizați candidații cu vizibilitate mediatică mare. Pe de altă parte remarcăm și faptul că campania electorală încă funcționează, aceasta având o pondere neașteptat de mare pentru orașul cu cel mai sceptic electorat. Nu în ultimul rând se remarcă faptul că prietenii și familia sugerează o influență interpersonală care rămâne relevantă.

În ceea ce privește temerile electoratului bucureștean remarcăm că domină o anxietate economică. Economia este cea mai puternică preocupare actuală a bucureștenilor. De asemenea se remarcă și un electorat matur, cu griji legate de sănătate și stabilitate profesională. 31% din alegători temându-se de instabilitatea politică înseamnă că bucureștenii doresc continuitate și predictibilitate, nu experimente.

Rezultatele studiului până la ora 11:30

La întrebarea ați votat un candidat susținut de un partid sau unul independent?

- Candidat independent: 9 %

- Candidat susținut de partide: 76%

- Nu știu/Nu răspund: 15%

2. Dumneavoastră când ați decis cu cine votați?

- Înainte de campania electorală: 33%

- În timpul campaniei: 38%

- În cabina de vot: 29%

- Nu știu/Nu răspund: 0%

3. Alegerea de acum pentru primarul general este asemănătoare ideologic cu cea de la alegerile trecute?

- Da, asemănătoare: 59%

- Nu, total opus: 23%

- Nu știu ce înseamnă: 11%

- Nu știu/Nu răspund: 7%

4. Credeți că Guvernul Bolojan va rezista sau va cădea după aceste alegeri?

- Cred că va rezista: 42%

- Cred că nu va rezista: 45%

- Nu știu: 12%

- Nu răspund: 1%

5. Ați votat pentru un București condus de un pro-european sau pentru un București condus de un suveranist?

- Pro-european: 76%

- Suveranist: 9%

- Nu știu ce înseamnă: 3%

- Nu răspund: 12%

6. Ați ales pentru că v-a plăcut candidatul sau ați ales un rău mai mic?

- Mi-a plăcut de candidat: 49%

- Am ales răul mai mic: 47%

- Nu știu; Nu răspund: 4%

