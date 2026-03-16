Matt Clark, actorul din filmul "Înapoi în viitor", a murit la vârsta de 89 de ani

Matt Clark, actorul cunoscut din filmul "Înapoi în viitor" s-a stins din viață, duminică dimineața, în locuința sa din Austin, Texas, la vârsta de 89 de ani, din cauza complicațiilor apărute după o operație la spate, scrie TMZ .

Matt Clark a jucat în mai multe westernuri de pe marile și micile ecrane alături de actori precum Clint Eastwood și John Wayne și a apărut în filmul cult din anii '80 "Aventurile lui Buckaroo Banzai peste a 8-a dimensiune".

A apărut și în serialul "Grace Under Fire", dar și în seriale clasice ca "Bonanza", "Kung Fu" și "Dinastia".

A murit așa cum a trăit

Articolul continuă după reclamă

Familia starului spune că acesta a fost un "actor al actorilor", care a iubit și și-a respectat meseria, dar nu a fost preocupat de faimă. Era impresionat să lucreze cu oameni de calitate, care își iubeau familiile.

Se considera un om "norocos" pentru cariera pe care a reușit să și-o construiască și "a murit așa cum a trăit, în termenii lui".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰