Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Matt Clark, actorul din filmul "Înapoi în viitor", a murit la vârsta de 89 de ani

Matt Clark, actorul cunoscut din filmul "Înapoi în viitor" s-a stins din viață, duminică dimineața, în locuința sa din Austin, Texas, la vârsta de 89 de ani, din cauza complicațiilor apărute după o operație la spate, scrie TMZ.

de Redactia Observator

la 16.03.2026 , 20:52
Matt Clark a jucat în mai multe westernuri de pe marile și micile ecrane alături de actori precum Clint Eastwood și John Wayne și a apărut în filmul cult din anii '80 "Aventurile lui Buckaroo Banzai peste a 8-a dimensiune".

A apărut și în serialul "Grace Under Fire", dar și în seriale clasice ca "Bonanza", "Kung Fu" și "Dinastia".

A murit așa cum a trăit

Familia starului spune că acesta a fost un "actor al actorilor", care a iubit și și-a respectat meseria, dar nu a fost preocupat de faimă. Era impresionat să lucreze cu oameni de calitate, care își iubeau familiile.

Se considera un om "norocos" pentru cariera pe care a reușit să și-o construiască și "a murit așa cum a trăit, în termenii lui".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

actor mort hollywood
Înapoi la Homepage
Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
Trei români din Germania i-au cerut unui bătrân de 90 de ani 4.000 de euro pentru nici două ore de muncă. Au fost arestați
Ce înseamnă "clock it", trendul care a creat isterie pe TikTok. Cine este femeia din România care a dat startul
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori?
