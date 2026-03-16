Fosta Hală Ford din Capitală renaşte într-un concept unic: supermarket gourmet, restaurante şi terase în aer liber. Monumentul istoric a fost refăcut şi consolidat, iar în septembrie se deschide publicului, după trei ani de lucrări. Fosta hală Ford unde a lucrat şi Regele Mihai devenise groapă de gunoi dintr-o zonă de lux a Capitalei.

Printre clădiri moderne, hala Ford renaşte după zeci de ani de nepăsare. Cumpărată în 2018 de un investitor privat, hala va fi redeschisă în septembrie anul acesta.

Cum va arăta noul complex din fosta hală Ford

"Etajul halei Ford va fi împărţit în două zone: o zonă dedicată birourilor şi o zonă dedicată wellnessului, serviciilor şi facilităţilor pentru sănătate şi sport, o zonă de spa. Centrul de wellness va fi deschis tuturor", a subliniat Mihai Păduroiu, din divizia comercială a dezvoltatorului.

Monumentul istoric era în clasa a doua de risc seismic şi în prag de colaps. Constructorul a refăcut faţada cu materiale identice cu cele folosite iniţial. La fel şi luminatorul de pe acoperiş.

"Faţada din nord era în stadiu de colaps, deci nu exista. Existau nişte rămășițe de structură şi de aici a început povestea. Tehnic vorbind, cel mai greu a fost refacerea structurii pentru că o hală industrială trăieşte prin structura ei, ori partea interioară a stâlpilor era complet degradată", a explicat Cătălina Preda, arhitectă specialistă în restaurare monumente istorice.

Provocările proiectului: două subsoluri cu 400 de locuri de parcare

Şi nu au fost singurele provocări pentru constructor. Una dintre cele mai complicate faze ale proiectului a fost construirea a două subsoluri unde vor fi 400 de locuri de parcare.

Hala este un simbol istoric. Primul model produs în România a fost Ford V8, iar în această hală a lucrat inclusiv Regele Mihai, cu un program special de două ore pe zi.

"Era Automecanica aici, demult. Oricum avea soarta ruinei. Eu am lucrat la Electronica 20 de ani, nu a mai rămas nimic din singura fabrică de televizoare", a spus un localnic.

De la naţionalizare la salvarea în ultimul moment

Fabrica a funcţionat până în 1948 şi a fost naţionalizată în perioada comunistă. Ani mai târziu a fost cumpărată de un investitor privat care a lăsat-o să se degradeze. A fost vândută în ultimul ceas.

"Era un spaţiu neglijat în mijlocul unui cartier. Este inadmisibil să păstrezi un astfel de pericol într-o zonă de locuire colectivă. Cred că în 5 ani deja degradările și segregările care erau la stâlpi ar fi condus la prăbuşiri parţiale", a mai spus arhitecta Cătălina Preda.

Hala va găzdui și un muzeu dedicat fostei hale Ford.

