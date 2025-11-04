Nicuşor Dan si Ilie Bolojan duc o luptă de la distanţă pentru Primăria Capitalei. Şeful statului s-a afişat lângă Cătălin Drulă, iar premierul îl susţine pe Ciprian Ciucu, edilul din Sectorul 6. Lupta dintre partidele de dreapta ar putea fi un avantaj pentru PSD şi Daniel Băluţă, dar calculele se fac după ce AUR şi-a anunţat susţinerea pentru Anca Alexandrescu.

Liberalii au validat, azi, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Edilul Sectorului 6 a primit un vot în unanimitate în şedinţa conducerii PNL. Surse politice spun că Ciprian Ciucu va avea un buget de campanie în valoare de 600.000 euro.

În tabăra "suveranistă", Alianţa pentru Unirea Românilor şi-a anuntat susţinerea pentru Anca Alexandrescu, cea care a lucrat în trecut pentru Adrian Năstase, Victor Ponta, Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă.

În schimb, Călin Georgescu şi-a îndemnat susţinătorii să boicoteze alegerile din Capitală.

De cealaltă parte, candidatul USR, Cătălin Drulă, se laudă cu susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan în cursa pentru Capitală.

În cursa pentru Primăria Capitalei a intrat şi Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal.

