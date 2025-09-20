Alegerile pentru Capitală, între coaliţie şi dezbinare. Bujduveanu: În 2024 am văzut un extremist pe turnantă

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, crede că viitorul scrutin pentru Primăria București nu trebuie să repete greșelile trecutului. Edilul susține că cea mai bună soluție este un candidat comun al coaliției, pentru a evita fragmentarea dreptei, care la ultimele alegeri a permis extremiștilor să câștige teren. "Am riscat să dăm țara pe mâna rușilor", avertizează Bujduveanu, care subliniază că viitorul primar trebuie să aibă experiență administrativă și relații solide cu Guvernul și Președinția, potrivit News.ro.

Întrebat, sâmbătă, într-o emisiune TV, dacă este pregătit să rămână primar interimar până la alegerile la termen din 2028, Bujduveanu a răspuns că nu ştie când se va decida data scrutinului.

"Nu ştim când va hotărî Guvernul să facă alegeri. Eu vă pot spune că, după 10 ani de administraţie în Primăria Capitalei, tranziţia de la viceprimar la primar interimar a fost una naturală şi uşoară. Pentru că echipa pe care a format-o preşedintele Nicuşor Dan, am fost lângă ea de la început. (…) Când or fi alegerile, hotărăște Guvernul. Până atunci, avem ocazia şi cred că am arătat şi putem să arătăm în continuare, că în Bucureşti lucrurile trebuie să devină normale. Nu am cerut directorilor decât un singur lucru. Mergem înainte cu investiţiile strategice, cele două paliere, termoficare şi transportul, şi facem ordine în oraş", a declarat Stelian Bujduveanu.

Întrebat dacă n-ar fi trebuit să se respecte legea să avem alegeri la 90 de zile după vacantarea postului, edilul a precizat că aşteaptă decizia coaliţiei.

"Am aşteptat şi aştept decizia coaliţiei. Nu fac parte din echipa de negocieri din coaliţie. Sunt în contact cu prim-ministru României şi cu miniştrii Guvernului, cu toţi miniștrii, pentru că este în interesul bucureștenilor. Dar discuţia pe când vor fi alegerile, cum vor fi alegerile, am încercat să nu intru în ea şi vă spun de ce. Treaba mea astăzi reală este - şi o spun cu foarte mare sinceritate - de dimineaţă, de când mă trezesc, de la prima oră, până seara, este ca acest oraş să meargă şi să se schimbe în bine", a spus Bujduveanu.

De asemenea, edilul a fost întrebat ce variantă susţine, un candidat comun al coaliţiei sau un candidat al dreptei PNL-USR.

"Consider că cea mai bună opţiune pentru actualul sistem în care ne aflăm, actuala situaţie politică, este un candidat comun din partea coaliţiei. (…) Experienţa pe care am avut-o, în care de dimineaţă candidaţii se jigneau la televizor, la prânz erau în coaliţie, seara din nou se jigneau ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor", a spus Bujduveanu.

Primarul Bucureştiului spune că omul care conduce Capitala trebuie să aibă relaţii bune cu Guvernul României.

"Omul care conduce Capitala României trebuie să aibă relaţii bune cu Guvernul României, cu preşedintele României, cu primarii de sector, să înţeleagă administraţie, să nu trebuiască ca să-i arate cineva 2 ani de zile unde sunt întrerupătoarele din primărie", a afirmat Bujduveanu.

Întrebat dacă îl interesează funcţia de primar general al Capitalei, Bujduveanu a precizat că nu crede că e vreun bucureştean care să nu îşi dorească această funcţie.

"Nu cred că este astăzi un bucureştean care să nu-şi dorească să fie primar general al Capitalei. Eu aşa consider că pentru cei care facem politică, pentru cei care facem administraţie, pentru cei care avem experienţă administrativă şi am studiat şi sunt mulţi oameni în România cu experienţă administrativã locală sau guvernamentală, evident că funcţiile executive sunt cele mai dorite. Nu vreau să se înţeleagă greşit. Am fost şi în Parlamentul Local, cum îi spunem noi. Legitimitatea unui consilier general este la fel de mare ca a unui deputat. Responsabilitatea e mare", a adăugat edilul.

