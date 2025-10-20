Jumătate demolat, restul consolidat. Cum va fi pus în siguranță blocul din Rahova

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat luni că nu se discută pentru moment despre demolarea completă a blocului distrus de explozia din Rahova, ci despre punerea în siguranță a imobilului, care presupune eliminarea etajelor superioare şi consolidarea celor inferioare. În cursul zilei va fi convocată o şedinţă a CGMB. Potrivit acestuia, în prezent se lucrează la o analiză juridică detaliată a blocului. oficialul a mai explicat că nu există risc major pentru celelalte scări ale blocului, ci doar pentru cea în care s-a produs explozia.

Mai multe apartamente au fost distruse într-o explozie puternică, cauzată de o acumulare de gaz, într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, Bucureşti, 17 octombie 2025 - Profimedia

Primăria Capitalei va lua măsuri pentru punerea în siguranţă a blocului afectat de explozia de pe Calea Rahovei, însă doar după ce anchetatorii vor permite acest lucru, a declarat edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. De asemenea, o şedinţă de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) va fi convocată în cursul zilei de luni, a precizat acesta pentru Digi24.

"După finalizarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, Primăria Municipiului Bucureşti a fost mandatată pentru a pune în siguranţă întreaga zonă. Maşinile avariate le-am relocat în autobazele STB. Începem curăţarea zonei, pentru că celelalte patru scări sunt intacte şi, în baza raportului, cred că vom putea să relocăm cetăţenii înapoi în ele. E vorba de celelalte patru scări", a spus Bujduveanu.

Cum va fi pus în siguranță blocul din Rahova

Articolul continuă după reclamă

El a menţionat că autorităţile elaborează un proiect de hotărâre prin care va fi detaliat rolul fiecărei instituţii implicate în gestionarea acestei situaţii. În cursul zilei de luni va fi convocată o şedinţă de îndată a CGMB, pentru a supune dezbaterii proiectul respectiv. "De la momentul la care anchetatorii ne permit accesul în imobil - pentru că aşteptăm finalizarea anchetei în zilele următoare - vom intra pentru punerea în siguranţă. Raportul de la ISC vorbeşte despre dezafectarea etajelor opt, şapte şi şase şi, ulterior, punerea în siguranţă a etajelor de la cinci până la parter. Totul se va desfăşura de către o echipă profesionistă, cu oameni acreditaţi care fac astfel de intervenţii - demolări şi punere în siguranţă", a explicat edilul.

Bujduveanu a subliniat că demersurile PMB vizează punerea în siguranţă a imobilului, nu demolarea acestuia, pentru a preveni orice risc de accidente suplimentare. "Ca să nu se mai întâmple o nenorocire în acea zonă, imobilul trebuie pus în siguranţă. Acest lucru se va face de către PMB, cu o firmă acreditată, chiar în această săptămână, dacă ancheta ne permite să intrăm. Cu cât terminăm mai repede punerea în siguranţă, cu atât preîntâmpinăm orice alt dezastru şi putem inclusiv să ne concentrăm ca Liceul Bolintineanu să fie redat comunităţii", a precizat Bujduveanu.

Edilul a explicat că punerea în siguranţă presupune eliminarea etajelor superioare şi consolidarea celor inferioare, pentru a preveni prăbuşirea clădirii. Ulterior, accesul locatarilor pentru recuperarea bunurilor de valoare va fi posibil doar dacă ISU va aproba acest lucru.

Se face analiză juridică detaliată a blocului din Rahova

Bujduveanu a mai explicat că se lucrează la o analiză juridică detaliată a blocului afectat, împreună cu Oficiul de Cadastru, pentru a evalua fiecare apartament în parte, dacă are asigurare, cadastru sau ipotecă, pentru a înțelege statutul legal al fiecărei locuințe. "Duminică am petrecut ore întregi la Primărie împreună cu experții și cu reprezentanții Oficiului de Cadastru. Facem o analiză juridică a întregului imobil, de la apartament la apartament, pentru a vedea câte dintre locuințe au asigurare, câte au cadastru, câte au ipotecă. Acest raport final va sta la baza deciziei pe care o vom lua privind ce facem mai departe, după ce punem în siguranță imobilul", a mai explicat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰