Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunţat duminică după-amiază că întâlnirea Coaliţiei programată pentru luni nu va mai avea loc, deşi fusese agreată anterior de partidele din alianţă. În cadrul acestei şedinţe urmau să fie abordate teme esenţiale, precum pachetele de măsuri pentru reducerea deficitului şi organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, informează News.ro.

Alegerile pentru Primăria Capitalei, tot mai aproape de amânare. Ciucu: Cel mai probabil vor fi amânate - Hepta

"Cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară", a transmis Ciucu, adăugând că această "urzeală" i se pare inacceptabilă.

"Înţeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliţie, aşa cum am agreat săptămâna trecută. În această situaţie, cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populaţiei, în Capitala României", a scris, duminică, pe Facebook, prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu.

"O şaradă bine regizată". Critici dure din partea lui Ciucu

Acesta consideră că această "urzeală" este inacceptabilă.

"Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă şaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democraţie este ceva negociabil, ceva decis politic. Nu! Într-o democraţie, alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: în X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe aceasta nu o respectăm?", a mai transmis Ciucu.

Acesta afirmă că nu face aceste aprecieri pentru că îşi doreşte funcţia de primar general: "Nu este despre asta. Nu vânez, în general, funcţii (deşi despre cele alese nu poate fi vorba despre vânătoare de funcţii) şi nu este despre intenţia mea de a candida sau nu la Primăria Municipiului Bucureşti. Şi nu o să vorbesc acum nici despre legitimitatea unei astfel de candidaturi. Nu am început nicio campanie".

Ciucu: Avem nevoie de un primar legitim în Bucureşti

"Avem nevoie de alegeri la Bucureşti pentru că Bucureştiul şi România au nevoie, în această perioadă, de un primar LEGITIM, de un simbol al democraţiei liberale! Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulţi primari ai capitalelor europene şi ai marilor oraşe rămân redute ale democraţiei liberale şi ale pluripartitismului (arestaţi sau nu de preşedinţi autoritari sau populişti). Alegerile care nu vor mai exista de la Bucureşti nu sunt despre mine, nu sunt despre vreun alt candidat mai mult sau mai puţin merituos sau legitim, sunt despre bucureşteni şi despre români", a adăugat Ciucu.

Bolojan: Fără hotărâre de guvern adoptată săptămâna viioare, nu mai pot fi alegeri în acest an

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că, dacă săptămâna viitoare nu va fi adoptată o Hotărâre de Guvern privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, atunci scrutinul nu mai poate fi organizat în acest an.

"Eu, personal, cred că, cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti", a adăugat el, menţionând: "Astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor".

Drulă acuză PSD de blocaj

Deputatul USR Cătălin Drulă, care şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, spunea, miercuri, că PSD face acest blocaj privind organizarea alegerilor în Capitală, el precizând că le e frică să nu piardă scrutinul - altfel, l-ar fi organizat deja.

Drulă preciza că decizia a fost amânată pentru luni. La ultima şedinţă a coaliţiei nu s-a ajuns la un consens nici asupra datei alegerilor în Bucureşti, nici asupra reformei în administraţia locală.

