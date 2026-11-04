Alin Tișe vrea să preia conducerea PNL. Atac la actuala direcție a partidului: "Nu este proprietatea nimănui"

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat candidatura la conducerea Partidului Național Liberal, la viitorul congres al formațiunii. Liberalul susține că PNL se îndreaptă într-o direcție greșită și cere o schimbare profundă în interiorul partidului. "PNL nu este proprietatea nimănui", a transmis Tișe într-o postare pe Facebook, pledând pentru recâștigarea identității liberale și eliminarea dependenței politice de PSD și USR.

”PNL se îndreaptă într-o direcţie greşită. Şi este momentul să oprim acest lucru! PNL nu este proprietatea nimănui. Este partidul sutelor de mii de suflete care l-au construit, al primarilor care au câştigat alegeri, al preşedinţilor de consilii judeţene, al parlamentarilor şi al organizaţiilor care ţin partidul în viaţă. PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câştigă alegeri au un cuvânt greu de spus şi în care deciziile se iau împreună”, a scris Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj, pe Facebook.

El arată că este de 25 de ani în Partidul Naţional Liberal şi cu susţinerea colegilor din organizaţia PNL Cluj şi prin vot direct, a câştigat cinci competiţii electorale: patru mandate de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj şi un mandat de senator.

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”Sunt un politician asumat, cu bune şi cu rele, care a preferat întotdeauna să lase faptele să vorbească. Iar rezultatele se văd. Nu am candidat niciodată în cariera mea cu susţinerea PSD şi nici în alianţă cu PSD sau cu un alt partid politic. Sunt avocat de profesie, cu studii temeinice, absolvite la timpul potrivit, dar şi antreprenor şi asociat în mediul privat. Cunosc atât responsabilitatea administrării publice, cât şi realităţile mediului privat. Sunt unul dintre cei care muncesc, investesc, plătesc salarii, taxe şi impozite, achită lunar rate bancare şi creează locuri de muncă. Un mediu de afaceri prosper înseamnă o ţară prosperă. O ţară în care salariile şi pensiile românilor reprezintă drepturi de care nimeni nu trebuie să se atingă. Cred că PNL trebuie să-şi recapete identitatea, electoratul şi forţa de a reprezenta dreapta românească. Să ţină cu naţiunea noastră, cu ţara şi cu românii. PNL, prin noi înşine! Fără dependenţă de USR, PSD sau de orice alt partid”, subliniază Tişe.

Liberalul îşi anunţă candidatura la şefia partidului.

”În urma susţinerii colegilor liberali, îmi asum candidatura la funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, la viitorul Congres”, arată Alin Tişe.

Preşedintele CJ Cluj subliniază că îşi doreşte un partid autentic şi puternic, care nu îşi negociază principiile şi care îi reprezintă cu adevărat pe antreprenori, mediul de afaceri şi pe toţi cei care cred în aceste valori!

”Îmi doresc o politică a iubirii, nu a dezbinării, în care toţi liberalii să îşi găsească locul, chiar dacă nu sunt de acord cu mine! Îmi doresc ca partidul să înceapă alegerile de la bază spre vârf, pentru ca fiecare să ştie că opţiunea lui contează! Îmi doresc un partid care să susţină continuitatea proiectelor primarilor, preşedinţilor de Consilii Judeţene şi administraţiilor publice locale”, arată Tişe.

”PNL NAŢIONAL LIBERAL CONSERVATOR. Pentru calea dreaptă. Pentru o direcţie corectă. Pentru un PNL naţional, unit, puternic, credibil şi cu frică de Dumnezeu! Nu candidez pentru o funcţie. Candidez pentru a reda PNL forţa de a decide, de a construi şi de a guverna. Împreună vom câştiga, dragi liberali! Vă aştept alături de mine. Împreună putem reda Partidului Naţional Liberal viitorul pe care îl merită!”, mai transmite acesta.