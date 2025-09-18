Dietă verde pentru instituţiile statului. O ordonanţă de guvern îi obligă pe funcţionari să facă economie la apă şi hârtie. Iar fiecare instituţie publică va trebui să își facă un plan de reciclare şi de reducere a consumului de curent electric. Măsurile vor fi monitorizate şi raportate la Guvern.

Ordonanţa de guvern îşi propune să pună capăt risipei în instituţiile publice.

Noile reguli vor să limiteze şi cantitatea de deşeuri aruncate la muncă. Cota este de 200 de kilograme pe an, pentru fiecare angajat, cu accent pe reciclare. Pentru limitarea traficului şi a poluării, funcţionarii sunt sfătuiţi să renunţe la deplasări inutile, în special cu avionul. Iar jumătate dintre şedinţe se vor ţine online.

Cetăţenii sunt sceptici că ar putea fi respectate aceste măsuri.

Dacă în stradă oamenii sunt sceptici, în instituţii angajaţii spun că se poate. La primăria din Timisoara, de exemplu, digitalizarea a început în 2021, și de atunci hârtiile inutile au fost eliminate.

În trecut, documentele între diferite birouri ale Primăriei Municipiului Timişoara erau transportate cu cărucioare masive. Acum sunt goale, dar acesta ar trebui să fie modelul implementat şi în alte instituţii.

În plus, pentru 300 de tipuri de cereri există posibilitatea ca acestea să fie depuse online de cetăţeni.

Pentru consumul de apă și electricitate va fi făcută o analiză pentru fiecare angajat. Ţinta stabilită prin hotărârea de urgenţă trebuie implementată până în 2036.

