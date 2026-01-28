Antena Meniu Search
Deşi suntem tentaţi să credem că în Capitala României umblă câinii cu covrigi în coadă, Bucureştiul nici măcar nu a prins topul celor 5 oraşe în care oamenii consideră că se trăieşte cel mai bine la noi în ţară. Asta poate pentru că printre criteriile de evaluare se numără şi traficul. Şi nici măcar nu vrem să mai amintim câţi ani din viaţă pierdem blocaţi printre maşini. În schimb, Capitala câştigă la capitolul cartiere. 

Marea și muntele nu lipsesc nici ele din clasament, însă un singur oraș domină toate topurile de ani de zile și acesta este din vestul țării.

Potrivit clasamentului, Cluj-Napoca este pe primul loc la criterii obiective. Vorbim despre infrastructură, trafic, aer sau servicii publice, la fel ca anul trecut. În paralel, la polul subiectiv, adică atunci când oamenii sunt întrebați cât de mulțumiți se simt, pe primul loc se află Sibiul.

Cluj-Napoca, pe primul loc la criterii obiective: infrastructură, trafic, aer sau servicii publice

La capitolul siguranță, Brașov rămâne orașul unde locuitorii au declarat că se simt cel mai protejați și se clasează pe locul doi în ambele clasamente. Și Constanța este în top, pe locul trei la scorul obiectiv, alături de Brașov sau Cluj. Asta înseamnă că, pe hârtie, orașul stă bine la capitole precum utilități, acces la servicii și infrastructură.

Când vine vorba însă de percepțiile locuitorilor, lucrurile nu sunt atât de clare. Oamenii spun că marea este, fără îndoială, cel mai mare avantaj, dar reclamă probleme legate de trafic, locuri de parcare, transport public și curățenie.

Primăverii, Aviatorilor și 13 Septembrie din Bucureşti, în topul celor mai bune cartiere 

În topul celor mai bune cartiere din țară se află Primăverii, Aviatorilor și 13 Septembrie din București, precum și Gruia și Centrul Vechi din Cluj.

Printre orașele care s-au aflat în top anul trecut, dar care nu se mai regăsesc în clasament în acest an, se numără Târgu Mureș, Deva și Călărași. 

