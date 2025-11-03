Consiliul Naţional de Conducere al AUR se va reuni luni seara pentru a desemna candidatul partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunţat prim-vicepreşedintele Marius Lulea.

AUR îşi desemnează candidatul pentru Primăria Capitalei: "Sunt mai multe opţiuni" - Hepta

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a subliniat că este datoria acestui partid să îşi reprezinte electoratul.

El a spus că înţelege "frustrarea" fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, după ce acesta a susţinut că bucureştenii nu ar trebui să se prezinte la urne pentru alegerea primarului general al Capitalei pentru că scrutinul programat în decembrie este ilegal, relatează Agerpres.

El a respins ipoteza unei "rupturi" între membrii AUR şi Călin Georgescu. "Nu poate fi vorba de nicio ruptură, pentru că noi nu ne-am propus niciodată să reprezentăm pe cineva care nu se regăseşte în rândurile noastre sau printre votanţii noştri. Nu cred că este vorba de niciun fel de ruptură. În turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 am anunţat susţinerea pentru candidatul cel mai apropiat de valorile şi principiile noastre, care era în cursă", a explicat Petrişor Peiu.

