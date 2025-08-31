AUR acuză Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR că "reduce Parlamentul la o simplă anexă" prin practica repetată a asumării răspunderii și anunță că va depune o moțiune de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. Formațiunea anunță și moțiuni simple împotriva mai multor miniștri, criticând "derapajele actualei guvernări" și întârzierea stabilirii alegerilor parțiale la Primăria București, potrivit News.ro.

AUR reclamă încălcarea democraţiei şi anunţă moţiune de cenzură împotriva Guvernului după asumarea măsurilor - Hepta

"Consiliul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), reunit înaintea începerii noii sesiuni parlamentare, atrage atenţia asupra faptului că procesul democratic este grav afectat. Decizia Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-şi angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă şi ignoră complet dezbaterea democratică şi vocea românilor", a transmis, duminică, AUR, într-un comunicat de presă.

AUR critică Guvernul pentru "ignorarea dezbaterii democratice"

Consiliul Naţional de Conducere al AUR "subliniază că democraţia şi legislaţia electorală sunt călcate în picioare prin întârzierea nejustificată a stabilirii unei date pentru alegerile parţiale la Primăria Municipiului Bucureşti".

Articolul continuă după reclamă

"Indiferent de simpatiile politice, dacă suntem de stânga sau de dreapta, regula de bază într-un stat democratic este respectarea dreptului de a alege şi de a fi ales. În ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, AUR condamnă modul abuziv în care Călin Georgescu este târât prin furcile caudine ale justiţiei. Este inacceptabil ca justiţia să fie folosită ca instrument politic împotriva unui om care şi-a exprimat opiniile şi a atras atenţia asupra problemelor reale ale României şi care a fost votat de milioane de români", se mai arată în comunicatul de presă.

AUR anunţă că va folosi "toate pârghiile parlamentare pentru a stopa derapajele actualei guvernări".

Ameninţări cu moţiunea de cenzură

"Aşa cum am promis, vom depune moţiunile de cenzură necesare împotriva Guvernului Bolojan, dar şi moţiuni simple împotriva miniştrilor responsabili pentru haosul creat de această guvernare", a mai transmis formaţiunea.

Guvernul Bolojan îşi va asuma, luni, răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului bugetar, fiind incluse cinci proiecte de lege pe tot atâtea segmente.

După asumarea răspunderii, în termen de trei zile, Opoziţia poate depune moţiune de cenzură. Dacă aceasta nu întruneşte numărul necesar de voturi - cum s-a întâmplat la prima asumare de răspundere - pachetul legislativ se consideră adoptat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca sindicaliștii din învățâmânt să boicoteze începerea școlii pe 8 septembrie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰