Românii pierd aproximativ patru ani de viață din cauza poluării, a avertizat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Oficialul a anunțat și schimbări legislative menite să permită depistarea rapidă și pedepsirea celor care ard deșeuri ilegal, informează News.ro.

Avertismentul ministrului Mediului: Din cauza poluării aerului, românii pierd în medie patru ani de viață - Hepta

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Diana Buzoianu a anunţat că, după ce săptămâna trecută a fost aprobat un act normativ care dă posibilitatea Gărzii de Mediu să folosească drone pentru a depista zonele unde se produc arderi ilegale care poluează aerul, în prezent se află în "ultimele faze de avizare" o propunere care aprobă ca imaginile filmate de personalul Gărzii de Mediu să poată fi folosite ca probă în instanţă, iar cei care fac arderi ilegale de deşeuri să răspundă penal.

Ministrul Mediului a susţinut că există în România zone în care oamenii cumpără haine vechi, cu un leu kilogramul, pe care apoi le ard pentru a-şi încălzi locuinţele, deşi primesc lemn din partea administraţiilor locale, lemn pe care îl vând, în loc să îşi încălzească locuinţele.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰