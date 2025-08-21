Antena Meniu Search
Avertismentul ministrului Mediului: Din cauza poluării aerului, românii pierd în medie patru ani de viață

Românii pierd aproximativ patru ani de viață din cauza poluării, a avertizat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Oficialul a anunțat și schimbări legislative menite să permită depistarea rapidă și pedepsirea celor care ard deșeuri ilegal, informează News.ro.

21.08.2025
Diana Buzoianu a anunţat că, după ce săptămâna trecută a fost aprobat un act normativ care dă posibilitatea Gărzii de Mediu să folosească drone pentru a depista zonele unde se produc arderi ilegale care poluează aerul, în prezent se află în "ultimele faze de avizare" o propunere care aprobă ca imaginile filmate de personalul Gărzii de Mediu să poată fi folosite ca probă în instanţă, iar cei care fac arderi ilegale de deşeuri să răspundă penal.

Ministrul Mediului a susţinut că există în România zone în care oamenii cumpără haine vechi, cu un leu kilogramul, pe care apoi le ard pentru a-şi încălzi locuinţele, deşi primesc lemn din partea administraţiilor locale, lemn pe care îl vând, în loc să îşi încălzească locuinţele.

