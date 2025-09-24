Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, votată astăzi

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, urmează să fie supusă votului miercuri, de la ora 11:30, în plenul Camerei Deputaților. În ultimele zile, mai mulți parlamentari PSD au criticat-o pe ministră pentru refuzul de a semna avizele de mediu pentru hidrocentrale, iar senatorul social-democrat Daniel Zamfir a declarat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei, informează News.ro.

Deputaţii au dezbătut, luni, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul "Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea înfuncţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989". Formaţiunea o acuză pe Diana Buzoianu că blochează proiecte strategice, în timp ce "securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată".

"Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creştere cu 54% a importurilor de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar balanţa comercială de electricitate a devenit negativă, ţara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh (...) Presiunea asupra preţurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piaţa spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe această piată în prima jumătate a anului 2025 (...) Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente", arată AUR în textul moţiunii.

Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a declarat, luni, despre ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), că prin faptul că nu emite avizele de mediu pentru hidrocentrale arată că este rău intenţionată şi, din punctul lui de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru.

El a precizat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva ei, la moţiunea simplă de miercuri, din plenul Camerei Deputaţilor.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la dezbaterea moţiunii simple că este un text plin de manipulări şi fake news-uri, o moţiune care cere Parlamentului şi Guvernului să facă ceea ce legea NU permite să fie făcut iar AUR ar vrea să ne întoarcem în epoca în care hidrocentralele se construiau cu buldozere fără să se mai respecte legi.

